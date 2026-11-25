धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में दो एकादशी आती हैं। इन सभी में उत्पन्ना एकादशी को खास माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत को रखने से सुख-समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है।
साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत दिसंबर में रखा जाएगा। अगर आप भी भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी सही तारीख, पूजा का समय और पारण का समय जान लेना जरूरी है।
दृक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 4 दिसंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 दिसंबर की रात 11 बजकर 3 मिनट से शुरू होगी और 4 दिसंबर की रात 11 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी।
एकादशी का व्रत तिथि के शुरू होने के समय से नहीं, बल्कि उदया तिथि के आधार पर रखा जाता है। इसलिए इस बार व्रत 4 दिसंबर को किया जाएगा।
ये समय नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार हैं। दूसरे शहरों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के आधार पर समय में थोड़ा अंतर हो सकता है।
उत्पन्ना एकादशी को खास इसलिए माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर एकादशी देवी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इसे एकादशी व्रत की शुरुआत से भी जोड़कर देखा जाता है।
मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं, वे उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास रखते हैं।
उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। इसके अनुसार, एक समय मुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उसने अपने बल से देवताओं को परेशान कर दिया था। उससे बचने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे।
भगवान विष्णु और मुरासुर के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। युद्ध करते-करते भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए एक गुफा में चले गए। इसी दौरान मुरासुर ने उन पर हमला करने की कोशिश की।
तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। इस शक्ति ने मुरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की नींद खुली तो उन्होंने उस दिव्य शक्ति के बारे में पूछा। तब उस शक्ति ने उन्हें पूरी घटना बताई।
उसके साहस और पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे एकादशी नाम दिया। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति इस तिथि पर श्रद्धा से व्रत और पूजा करेगा, उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि तभी से उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई।
इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके पूजा करें।
पूजा में भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद विष्णु मंत्र का जाप और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा का पाठ किया जा सकता है।
एकादशी के दिन चावल, गेहूं और दाल जैसे अनाज का सेवन नहीं करने की परंपरा है। भक्त अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार निर्जला या फलाहार व्रत रख सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर निर्धारित समय में पारण करके व्रत पूरा किया जाता है।
धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन में सुख-शांति आती है और व्यक्ति को नकारात्मकता से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है।
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