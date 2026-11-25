धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष में दो एकादशी आती हैं। इन सभी में उत्पन्ना एकादशी को खास माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत को रखने से सुख-समृद्धि और पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है।

साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत दिसंबर में रखा जाएगा। अगर आप भी भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी सही तारीख, पूजा का समय और पारण का समय जान लेना जरूरी है।

कब है उत्पन्ना एकादशी? नोट कर लें सही तारीख दृक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 4 दिसंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 दिसंबर की रात 11 बजकर 3 मिनट से शुरू होगी और 4 दिसंबर की रात 11 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी। एकादशी का व्रत तिथि के शुरू होने के समय से नहीं, बल्कि उदया तिथि के आधार पर रखा जाता है। इसलिए इस बार व्रत 4 दिसंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2026 की जरूरी तारीखें और समय: उत्पन्ना एकादशी व्रत: 4 दिसंबर 2026, शुक्रवार

एकादशी तिथि शुरू: 3 दिसंबर, रात 11:03 बजे

एकादशी तिथि समाप्त: 4 दिसंबर, रात 11:44 बजे

व्रत का पारण: 5 दिसंबर 2026, शनिवार

पारण का समय: सुबह 6:59 बजे से 9:04 बजे तक ये समय नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार हैं। दूसरे शहरों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के आधार पर समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। क्यों खास मानी जाती है उत्पन्ना एकादशी? उत्पन्ना एकादशी को खास इसलिए माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि पर एकादशी देवी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इसे एकादशी व्रत की शुरुआत से भी जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखना शुरू करना चाहते हैं, वे उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उपवास रखते हैं।