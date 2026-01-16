Vastu Tips: कपूर के ये उपाय खोल देंगे बंद किस्मत के दरवाजे, शिव मंत्र के साथ मिलती है दोगुनी शक्ति

धर्म डेस्क। घर केवल रहने की जगह नहीं होता, बल्कि वहां मौजूद ऊर्जा हमारे मन, जीवन और भविष्य को दिशा देती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, जब घर में बिना किसी वजह तनाव, मन की बेचैनी या आपसी कलह बनी रहती है, तो इसके पीछे नकारात्मक ऊर्जा जिम्मेदार हो सकती है। ऐसी स्थिति में कपूर और भगवान शिव के मंत्रों का प्रयोग घर में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

वास्तु शास्त्र में कपूर को शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। कपूर जलाने से वातावरण पवित्र होता है और घर में फैली नकारात्मकता धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है। वैज्ञानिक रूप से भी कपूर में मौजूद गुण वातावरण को शुद्ध करने में सहायक माने जाते हैं।

कपूर इस्तेमाल करने के सही तरीके

रोजाना पूजा में करें प्रयोग

सुबह-शाम पूजा के समय कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक महसूस होने लगता है।

मुख्य द्वार पर करें उपाय

घर के प्रवेश द्वार पर कपूर का धुआं दिखाने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का असर कम होता है और शुभ ऊर्जा का प्रवेश बढ़ता है।

नींद और मानसिक शांति के लिए

अगर बार-बार बुरे सपने आते हों या मन बेचैन रहता हो, तो सोने से पहले बेडरूम में कपूर जलाएं। इससे मन शांत रहता है और नींद बेहतर होती है।

शिव मंत्र के साथ बढ़ती है असरदार शक्ति

भगवान शिव को नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाला माना जाता है। कपूर जलाते समय अगर श्रद्धा के साथ “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप किया जाए, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस मंत्र से उत्पन्न कंपन घर के कोने-कोने से भय, तनाव और दरिद्रता को दूर करने में सहायक होता है।

घर में सुख-शांति बनाए रखने के आसान वास्तु उपाय

घर में टूटी चीजें, बंद घड़ियां या बेकार सामान न रखें, ये तरक्की में बाधा बनते हैं।

सुबह के समय खिड़कियां खोलकर घर में धूप और ताजी हवा आने दें, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है।

साफ-सुथरा और व्यवस्थित घर मन और जीवन दोनों को संतुलित रखता है।

नोट - यहां दी गई जानकारी धार्मिक और वास्तु मान्यताओं पर आधारित है। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा।