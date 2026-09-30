गलत दिशा में रखा ड्रेसिंग टेबल छीन सकता है घर की शांति…तुरंत बदलें डायरेक्शन, नहीं तो भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम!

धर्म डेस्क। घर को सुंदर, आकर्षक और आरामदायक बनाने के लिए हम फर्नीचर का चयन तो बेहद सोच-समझकर करते हैं, लेकिन उसे घर के किस कोने और किस दिशा में रखा जाए, इस पर अक्सर ध्यान नहीं देते। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखे फर्नीचर की सही दिशा और स्थान का गहरा प्रभाव हमारे जीवन, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।