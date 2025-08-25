Vastu Tips: इस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा, दिन दोगुनी रात चौगुनी करेंगे तरक्की, होगी धन वर्षा

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अधिक शुभ माना गया है। जिस भी घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि रोज तुलसी पूजन करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है।
वास्तु के अनुसार, अगर तुलसी का पौधा सही दिन और सदी दिशा में घर में लगाएंगे, तो मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। तो देर किस बात की, जानिए तुलसी का पौधा किस दिन घर में लाना चाहिए और किस दिशा में लगाना चाहिए।
वास्तु शास्त्र में तुलसी को लगाने के नियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना उत्तम माना गया है। माना जाता है कि इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है और परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन बेहद शुभ माना जाता है। अगर महीने की बात करें, तो कार्तिक और चैत्र के महीने में तुलसी को लगाने के लिए उत्तम माना जाता है। तुलसी लगाने के लिए नियम का पालन करने से घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है और हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है।
जिस स्थान पर आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं। उस जगह की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी साफ-सफाई वाली जगह पर ही वास करती हैं। इसके अलावा पौधे के पास जूठे बर्तन भी नहीं रखने चाहिए। ऐसी गलती करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।
तुलसी के पौधे के सामने नियमित रूप से घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा बनी रहती है। तुलसी के पौधे में एकादशी और रविवार के दिन जल नहीं देना चाहिए। इन दोनों दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।