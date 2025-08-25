Vastu Tips: इस दिशा में लगाएं तुलसी का पौधा, दिन दोगुनी रात चौगुनी करेंगे तरक्की, होगी धन वर्षा

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को अधिक शुभ माना गया है। जिस भी घर में तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि रोज तुलसी पूजन करने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है।

वास्तु के अनुसार, अगर तुलसी का पौधा सही दिन और सदी दिशा में घर में लगाएंगे, तो मां लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। तो देर किस बात की, जानिए तुलसी का पौधा किस दिन घर में लाना चाहिए और किस दिशा में लगाना चाहिए।

इस दिशा में लगाएं तुलसी वास्तु शास्त्र में तुलसी को लगाने के नियम के बारे में विस्तार से बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना उत्तम माना गया है। माना जाता है कि इस दिशा में तुलसी लगाने से घर में सुख-समृद्धि का आगमन होता है और परिवार के सदस्यों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इन दो दिनों में लगाएं तुलसी वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन बेहद शुभ माना जाता है। अगर महीने की बात करें, तो कार्तिक और चैत्र के महीने में तुलसी को लगाने के लिए उत्तम माना जाता है। तुलसी लगाने के लिए नियम का पालन करने से घर में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है और हमेशा धन से तिजोरी भरी रहती है।