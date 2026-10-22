धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना बजट से बाहर? लेकिन भूलकर भी न खरीदें ये चीजें, नाराज होंगे मां लक्ष्मी और कुबेर देव

धर्म डेस्क। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला 'धनतेरस' का पर्व सुख, समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है। इस पावन अवसर से ही पांच दिवसीय दीपोत्सव महापर्व की शुरुआत होती है।

परंपरागत रूप से धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन वर्तमान में सोने-चांदी की आसमान छूती कीमतों के कारण यह हर आम व्यक्ति के बजट में संभव नहीं हो पाता। शास्त्रों और सनातन मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर केवल सोना-चांदी ही नहीं, बल्कि मात्र 20 से 100 रुपए में मिलने वाली कुछ सस्ती और विशेष वस्तुओं की खरीदारी करके भी मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि-कुबेर देव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है।