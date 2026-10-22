दीवाली पर क्यों होती है लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा? जानिए गणेश-लक्ष्मी पूजन के पीछे छिपी भावुक कथा

धर्म डेस्क। सनातन परंपरा में दीपावली का महापर्व केवल दीपों की रोशनी, वैभव और खुशियों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह धन, विवेक, सद्बुद्धि और जीवन में संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। दीवाली की रात्रि धन-ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, परंतु हर पूजा विधान में उनके साथ प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की उपस्थिति अनिवार्य होती है।

भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा के पीछे केवल धार्मिक विधि नहीं, बल्कि एक अत्यंत भावुक पौराणिक कथा और गहरा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। आइए जानते हैं दीवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन का पौराणिक एवं दार्शनिक रहस्य: पौराणिक कथा: माता लक्ष्मी को मिला था पुत्र सुख का वरदान महापुराणों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने अपरंपार वैभव और महिमा पर सूक्ष्म अभिमान हो गया था। उन्हें लगने लगा था कि यह संपूर्ण संसार केवल उनकी कृपा और धन पर ही निर्भर है।

जब भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी का यह अहंकार देखा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेमपूर्वक उन्हें समझाया- हे देवी! भले ही आपके पास समस्त जग का धन, वैभव और सम्मान है, परंतु एक स्त्री का जीवन संतान सुख के बिना अधूरा माना जाता है। आप अभी तक अपुत्रा हैं, इसलिए आपकी पूर्णता नहीं हुई है। यह सुनते ही माता लक्ष्मी का अभिमान टूट गया और वे अत्यंत दुःखी हो गईं। अपने इस मानसिक संताप को लेकर वे जगतजननी माता पार्वती के पास पहुंचीं। माता पार्वती ने लक्ष्मी जी की व्यथा को समझा और अपने छोटे पुत्र श्री गणेश को गोद में देते हुए कहा- हे लक्ष्मी! आज से गणेश तुम्हारा दत्तक पुत्र होगा।