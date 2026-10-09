उल्टे हाथ से पैसे देने पर क्यों टोकते हैं बड़े-बुजुर्ग? इसे लेकर 4 बड़ी मान्यताएं…सुनकर हो जाएंगे हैरान

धर्म डेस्क। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में सदियों से कई परंपराओं का पालन किया जा रहा है। इनमें से एक सबसे आम नियम पैसों के लेन-देन से जुड़ा है। आपने अक्सर घर के बड़े-बुजुर्गों को टोकते हुए सुना होगा कि "उल्टे (बाएं) हाथ से पैसे मत दो!" लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे असल वजह क्या है?

आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे सांस्कृतिक और धार्मिक कारण: साफ-सफाई और अपवित्रता की मान्यता पारंपरिक तौर पर बाएं हाथ का इस्तेमाल शौच और शरीर की साफ-सफाई (Personal Hygiene) के लिए किया जाता है। इसी वजह से किसी भी शुभ कार्य या पैसों के लेन-देन के लिए इसे अपवित्र यानी अशुद्ध माना जाता है। मां लक्ष्मी के रूठने का डर हिंदू धर्म में धन (पैसों) को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसी गहरी मान्यता है कि अशुद्ध माने जाने वाले बाएं हाथ से पैसों का लेन-देन करने से मां लक्ष्मी का अपमान होता है और वे नाराज हो जाती हैं।