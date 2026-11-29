धर्म डेस्क। हिंदू शादियों में कई ऐसी रस्में होती हैं, जिनका महत्व सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्हें सुहाग और वैवाहिक जीवन से भी जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं में से एक है दुल्हन के पैरों में बिछिया पहनाने की रस्म। शादी के बाद जब दुल्हन अपने पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया पहनती है, तो इसे उसके सुहाग की निशानी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिछिया पहनने की परंपरा शुरू कैसे हुई और इसके लिए चांदी को ही क्यों चुना गया?

सुहाग की निशानी कैसे बनी बिछिया? भारतीय परंपराओं में बिछिया को विवाहित महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। उत्तर भारत के कई समुदायों में शादी के दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन को पैर की उंगलियों में बिछिया पहनाता है। इसे विवाह के बाद नए रिश्ते की शुरुआत और पति-पत्नी के बंधन का प्रतीक माना जाता है।