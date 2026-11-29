धर्म डेस्क। हिंदू शादियों में कई ऐसी रस्में होती हैं, जिनका महत्व सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्हें सुहाग और वैवाहिक जीवन से भी जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं में से एक है दुल्हन के पैरों में बिछिया पहनाने की रस्म। शादी के बाद जब दुल्हन अपने पैरों की उंगलियों में चांदी की बिछिया पहनती है, तो इसे उसके सुहाग की निशानी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिछिया पहनने की परंपरा शुरू कैसे हुई और इसके लिए चांदी को ही क्यों चुना गया?
भारतीय परंपराओं में बिछिया को विवाहित महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। उत्तर भारत के कई समुदायों में शादी के दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन को पैर की उंगलियों में बिछिया पहनाता है। इसे विवाह के बाद नए रिश्ते की शुरुआत और पति-पत्नी के बंधन का प्रतीक माना जाता है।
हालांकि, बिछिया पहनने की परंपरा की शुरुआत कब हुई, इसे लेकर कोई एक प्रमाणित ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। अलग-अलग क्षेत्रों में इसे लेकर अलग-अलग रीति-रिवाज और मान्यताएं प्रचलित हैं।
अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं सोने के बजाय चांदी की बिछिया पहनती हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि सोना देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु से जुड़ा है, इसलिए इसे पैरों में पहनना उचित नहीं माना जाता। वहीं चांदी को चंद्रमा और शीतलता से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से पैरों में चांदी के आभूषण पहनने की परंपरा प्रचलित हुई।
कुछ परिवारों में यह भी माना जाता है कि चांदी पहनना शुभ होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हालांकि, ये धार्मिक और पारंपरिक मान्यताएं हैं।
बिछिया को लेकर एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि पैर की दूसरी उंगली में इसे पहनने से महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य और मासिक धर्म चक्र पर अच्छा असर पड़ता है। आयुर्वेद और पारंपरिक मान्यताओं में भी इसका उल्लेख किया जाता है। हालांकि, इन दावों को साबित करने वाले पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।
आज के समय में महिलाएं बिछिया को अपनी पसंद और फैशन के हिसाब से भी पहनती हैं। किसी के लिए यह सुहाग का प्रतीक है, तो किसी के लिए अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ने का एक खूबसूरत तरीका।
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