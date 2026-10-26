Diwal 2026: इस बार रूप चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन, दो दिन पहले मनेगी धनतेरस

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। इस बार दीपोत्सव पर तिथियों का अनूठा संयोग बन रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से भाई दूज तक मनाए जाने वाले पांच दिवसीय दीप पर्व में इस बार रूप चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन 8 नवंबर को मनाई जाएगी।

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रूप चतुर्दशी का पर्व रहेगा, तो शाम को अमावस्या के प्रदोषकाल में घर-घर दीपमालाएं सजेंगी और सुख-समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी का पूजन होगा। इससे दो दिन पहले 6 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्य पं.अमर डब्बावाला ने बताया पंचांगीय गणना के अनुसार 6 नवंबर शुक्रवार को धनतेरस रहेगी। धन त्रयोदशी का संबंध प्रदोषकाल से होने के कारण इस दिन शाम को पूजन और स्वर्ण, रजत, बर्तन सहित अन्य शुभ वस्तुओं की खरीदी का विशेष महत्व रहेगा।

त्रयोदशी तिथि 7 नवंबर को सुबह 10 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी आरंभ होगी, जो 8 नवंबर को सुबह 11 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। इस कारण 8 नवंबर की सुबह रूप चतुर्दशी तथा शाम को दीपावली मनाने का संयोग बन रहा है। सुबह अभ्यंग स्नान, शाम को लक्ष्मी पूजन धर्मशास्त्रीय मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी अर्थात रूप चौदस प्रातःकालीन पर्व है। इस दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान तथा पितरों के निमित्त दीपदान का विधान है। इसलिए 8 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में रूप चतुर्दशी मनाई जाएगी। इसी दिन अमावस्या तिथि प्रदोषकाल में विद्यमान रहने से शाम को महालक्ष्मी पूजन होगा। घर-आंगन दीपों से जगमगाएंगे और श्रद्धालु धन, धान्य एवं सुख-समृद्धि की कामना से माता लक्ष्मी की आराधना करेंगे।