Toran Vastu Tips: घर में तोरण लगाना क्यों जरूरी है? जानिए इसके अद्भुत वास्तु फायदे और शुभ संकेत
Toran Vastu Tips: घर में तोरण या बंदनवार लगाने से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा और दूर होते हैं वास्तु दोष। जानिए कब और कैसे लगाएं शुभ तोरण।
Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 02:30:00 AM (IST)
Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 02:30:15 AM (IST)
Toran Vastu Tips: घर में तोरण लगाना क्यों जरूरी है?
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय परंपराओं में घर के मुख्य द्वार पर तोरण या बंदनवार लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह न केवल सजावट का हिस्सा है, बल्कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला उपाय भी माना गया है। त्योहारों या शुभ अवसरों पर लगाए गए तोरण से घर में खुशहाली, शांति और समृद्धि का संचार होता है।
तोरण लगाने के वास्तु लाभ (Toran Vastu Tips)
- घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश रुकता है।
- वास्तु दोष से राहत मिलती है और वातावरण पवित्र बना रहता है।
- परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और संबंधों में सौहार्द बढ़ता है।
- घर के सदस्यों को स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तोरण बनाने और लगाने के शुभ उपाय
- तोरण बनाने में आम या अशोक के पत्तों का प्रयोग शुभ माना जाता है।
- इसमें गेंदे के फूल जोड़ना शुभता और सौंदर्य बढ़ाता है।
- वास्तु शास्त्र में 5, 7, 11 या 21 पत्तों वाला तोरण विशेष शुभ बताया गया है।
- आम के पत्तों पर लाल या पीले चंदन से “शुभ-लाभ” लिखना सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है।
तोरण सूख जाने पर क्या करें?
कई लोग लंबे समय तक तोरण को लगाए रखते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार जब पत्ते सूख जाएं, तो उसे तुरंत उतार लेना चाहिए।
- सूखे तोरण को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें।
- अगर नदी पास में न हो, तो उसे मिट्टी में दबा दें - इससे दोष नहीं लगता और शुभता बनी रहती है।
- हर शुभ अवसर पर नया तोरण लगाना घर की ऊर्जा को पुनः ताज़ा करता है।
तोरण न केवल घर की सजावट का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य भी लाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे, तो हर त्योहार या शुभ अवसर पर नया तोरण ज़रूर लगाएं।