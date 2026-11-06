कपूर जलाने के बाद राख क्यों नहीं बचती? पूजा में इसे अहंकार मिटने का प्रतीक क्यों माना जाता है?

धर्म डेस्क। पूजा के दौरान जब कपूर जलाया जाता है, तो कुछ ही पलों में उसकी लौ पूरी तरह खत्म हो जाती है। आमतौर पर कपूर जलने के बाद लकड़ी या कागज की तरह राख नहीं बचती। यही बात इसे पूजा की दूसरी चीजों से अलग बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरती में कपूर जलाने की परंपरा क्यों है और इसे इतना खास क्यों माना जाता है?
हिंदू धर्म में कपूर को जलाना केवल पूजा की एक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, कपूर का पूरी तरह जल जाना इस बात का प्रतीक है कि इंसान को अपने अहंकार और बुरी प्रवृत्तियों को भी इसी तरह समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह कपूर जलकर अपना अस्तित्व मिटा देता है और वातावरण में सुगंध छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन में अच्छाई फैलानी चाहिए।
कपूर की आरती को कई परंपराओं में पूजा के अंतिम चरणों में शामिल किया जाता है। इस दौरान जलती हुई लौ को भगवान की प्रतिमा के सामने घुमाया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु आरती की लौ के ऊपर हाथ ले जाकर उसे अपने माथे और आंखों तक लगाते हैं। इसे भगवान के आशीर्वाद और पवित्र प्रकाश को ग्रहण करने का प्रतीक माना जाता है।
कपूर एक ऐसा पदार्थ है, जो सामान्य परिस्थितियों में जलने के बजाय तेजी से वाष्प में बदलता है। इसलिए शुद्ध कपूर को जलाने पर आमतौर पर ठोस राख नहीं बचती। हालांकि, कपूर में मिलावट हो या वह किसी दूसरे पदार्थ के साथ जल रहा हो, तो कुछ अवशेष दिखाई दे सकते हैं।
यही वजह है कि कपूर को पूजा में आत्मसमर्पण और अहंकार के अंत का प्रतीक माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है, न कि यह दावा कि कपूर जलाने से इंसान के अंदर की नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाती है।
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