धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में प्रकृति और पेड़-पौधों को विशेष महत्व दिया गया है। कई पेड़ों को देवी-देवताओं का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। पीपल, बरगद और तुलसी ऐसे ही तीन पौधे हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों से चला आ रहा है। इनके आसपास पूजा-पाठ, व्रत और कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन तीन पेड़ों को ही इतना पूजनीय क्यों माना गया है?
धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ इन पेड़ों का पर्यावरण और मानव जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। यही वजह है कि भारतीय परंपरा में इन्हें केवल पेड़ नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बेहद पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। पीपल की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसी वजह से पीपल की पूजा करने को तीनों देवताओं की पूजा के समान माना जाता है।
शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल चढ़ाने की परंपरा भी है। कई लोग पीपल की परिक्रमा करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पीपल की पूजा करने से शनि दोष और जीवन की परेशानियों से राहत मिलती है।
बरगद का पेड़ अपनी विशालता और लंबे जीवन के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म में इसे दीर्घायु, स्थिरता और परिवार की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। बरगद से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध पर्व वट सावित्री व्रत है।
इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उसकी परिक्रमा करते हुए धागा बांधती हैं। इसके पीछे सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा प्रचलित है। मान्यता है कि सावित्री ने अपनी तपस्या और बुद्धिमत्ता से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। इसी वजह से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए बरगद की पूजा करती हैं।
तुलसी को हिंदू धर्म में देवी का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तुलसी माता भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की प्रिय हैं। घरों में तुलसी का पौधा लगाने और रोज सुबह-शाम दीपक जलाने की परंपरा है।
तुलसी विवाह का पर्व भी इसी धार्मिक महत्व से जुड़ा है। कार्तिक महीने में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी की पूजा से घर में सुख-समृद्धि आती है और नकारात्मकता दूर होती है।
इन तीनों पेड़ों की पूजा के पीछे धार्मिक आस्था के साथ प्रकृति को संरक्षण देने का संदेश भी छिपा है। भारतीय परंपरा में पेड़ों को देवताओं का स्वरूप मानकर उनकी रक्षा करने की सीख दी गई है। यही परंपरा आज भी लोगों को प्रकृति से जुड़ने और पेड़-पौधों के महत्व को समझने का अवसर देती है।
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