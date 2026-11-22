धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में प्रकृति और पेड़-पौधों को विशेष महत्व दिया गया है। कई पेड़ों को देवी-देवताओं का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। पीपल, बरगद और तुलसी ऐसे ही तीन पौधे हैं, जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों से चला आ रहा है। इनके आसपास पूजा-पाठ, व्रत और कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन तीन पेड़ों को ही इतना पूजनीय क्यों माना गया है?

धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ इन पेड़ों का पर्यावरण और मानव जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। यही वजह है कि भारतीय परंपरा में इन्हें केवल पेड़ नहीं, बल्कि जीवन और प्रकृति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बेहद पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। पीपल की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना गया है। इसी वजह से पीपल की पूजा करने को तीनों देवताओं की पूजा के समान माना जाता है।