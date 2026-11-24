धर्म डेस्क। हिन्दू ज्योतिष में राहु और केतु को नौ ग्रहों में शामिल किया जाता है, लेकिन इनका स्वरूप बाकी ग्रहों से अलग है। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये आकाश में दिखाई देने वाले भौतिक ग्रह नहीं हैं। ज्योतिषीय गणना में इनका संबंध चंद्रमा की कक्षा और सूर्य के मार्ग के दो विशेष बिंदुओं से होता है। धार्मिक मान्यताओं में राहु और केतु का संबंध समुद्र मंथन की एक रोचक कथा से बताया जाता है।

समुद्र मंथन से कैसे जन्मे राहु और केतु? पौराणिक कथा के अनुसार, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकलीं, जिनमें अमृत भी शामिल था। अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने की होड़ लग गई।

कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत देवताओं को बांटने का निर्णय लिया। असुरों को इस बात का पता नहीं चलने दिया गया कि अमृत केवल देवताओं को दिया जा रहा है। इसी दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसने सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठकर अमृत पीने की कोशिश की। सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। कथा के अनुसार, उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया।