धर्म डेस्क। हिन्दू ज्योतिष में राहु और केतु को नौ ग्रहों में शामिल किया जाता है, लेकिन इनका स्वरूप बाकी ग्रहों से अलग है। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये आकाश में दिखाई देने वाले भौतिक ग्रह नहीं हैं। ज्योतिषीय गणना में इनका संबंध चंद्रमा की कक्षा और सूर्य के मार्ग के दो विशेष बिंदुओं से होता है। धार्मिक मान्यताओं में राहु और केतु का संबंध समुद्र मंथन की एक रोचक कथा से बताया जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार, देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं निकलीं, जिनमें अमृत भी शामिल था। अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने की होड़ लग गई।
कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत देवताओं को बांटने का निर्णय लिया। असुरों को इस बात का पता नहीं चलने दिया गया कि अमृत केवल देवताओं को दिया जा रहा है।
इसी दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसने सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठकर अमृत पीने की कोशिश की। सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी।
इसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। कथा के अनुसार, उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, राहु सूर्य और चंद्रमा से नाराज हो गया, क्योंकि दोनों ने उसकी पहचान भगवान विष्णु के सामने उजागर कर दी थी। इसी वजह से राहु समय-समय पर सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है।
धार्मिक कथा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को राहु द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगलने की घटना से जोड़कर समझाया गया है। हालांकि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण होने वाली खगोलीय घटना है।
ज्योतिष में राहु को इच्छाओं, महत्वाकांक्षा, भ्रम, भौतिक आकर्षण, अचानक बदलाव और असामान्य परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है। वहीं केतु को वैराग्य, आध्यात्मिकता, आत्मचिंतन, रहस्य और पुराने अनुभवों से सीखने का प्रतीक माना जाता है।
दोनों को एक-दूसरे के विपरीत प्रभाव वाले ग्रह माना जाता है। राहु जहां व्यक्ति को सांसारिक उपलब्धियों और इच्छाओं की ओर आकर्षित करता है, वहीं केतु को मोह से दूरी और आत्मिक विकास से जोड़कर देखा जाता है।
विज्ञान के अनुसार, राहु और केतु कोई वास्तविक ग्रह या खगोलीय पिंड नहीं हैं। ये चंद्रमा की कक्षा और सूर्य के apparent path यानी क्रांतिवृत्त के मिलने वाले दो बिंदु हैं। राहु को उत्तरी चंद्र नोड और केतु को दक्षिणी चंद्र नोड कहा जाता है।
जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी इन बिंदुओं के आसपास एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब सूर्य या चंद्र ग्रहण हो सकता है। यही वजह है कि भारतीय ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में राहु-केतु का ग्रहण से विशेष संबंध माना जाता है।
इस तरह राहु-केतु की अवधारणा में धार्मिक कथा, ज्योतिषीय मान्यता और खगोलीय गणना तीनों के अलग-अलग पहलू मौजूद हैं।
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