धर्म डेस्क। कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के साथ ही हिंदू धर्म में शादी-विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु के चार महीने की योग निद्रा से जागने के बाद शुभ कार्यों पर लगा विराम हट जाता है। इसके बाद घरों में शहनाइयां बजने लगती हैं और विवाह समारोहों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि, यह शादी का सीजन ज्यादा लंबा नहीं चलता। दिसंबर के मध्य में एक बार फिर विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इसकी वजह खरमास की धार्मिक मान्यता है।

देवउठनी एकादशी के बाद क्यों शुरू होता है लगन? हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता।