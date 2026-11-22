धर्म डेस्क। कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के साथ ही हिंदू धर्म में शादी-विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु के चार महीने की योग निद्रा से जागने के बाद शुभ कार्यों पर लगा विराम हट जाता है। इसके बाद घरों में शहनाइयां बजने लगती हैं और विवाह समारोहों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि, यह शादी का सीजन ज्यादा लंबा नहीं चलता। दिसंबर के मध्य में एक बार फिर विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाएगी। इसकी वजह खरमास की धार्मिक मान्यता है।
हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता।
कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के जागने का पर्व मनाया जाता है। इसे देवउठनी, देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही देवताओं की निद्रा समाप्त होती है और मांगलिक कार्यों का रास्ता खुल जाता है।
देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। इसे भी विवाह सीजन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसी के बाद पंचांग के अनुसार विवाह के शुभ मुहूर्त निकलने लगते हैं।
देवउठनी एकादशी के बाद शादी का सीजन शुरू होने के बावजूद दिसंबर के मध्य में खरमास शुरू हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तब खरमास की शुरुआत मानी जाती है। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश और दूसरे मांगलिक कार्यों को करने से बचा जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, खरमास में सूर्य की स्थिति शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। इसलिए इस अवधि में शादी-विवाह जैसे संस्कार नहीं किए जाते। यह समय पूजा-पाठ, दान, जप और धार्मिक साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस साल 16 दिसंबर से खरमास शुरू होगा, जो मकर संक्रांति तक रहेगा। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ खरमास समाप्त हो जाता है और फिर से विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होने लगते हैं।
हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास साल में दो बार आता है। पहला तब, जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, यानी दिसंबर से जनवरी के बीच। दूसरा खरमास सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करने पर माना जाता है, जो मार्च-अप्रैल के आसपास पड़ता है।
इन दोनों अवधियों में पारंपरिक रूप से विवाह और दूसरे मांगलिक कार्यों को टालने की मान्यता है। हालांकि, विवाह का मुहूर्त तय करते समय परिवारों की परंपरा, क्षेत्रीय पंचांग और ज्योतिषीय गणना को भी ध्यान में रखा जाता है।
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