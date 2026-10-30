Ahoi Ashtami 2026: बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी व्रत; जानें पूजा का समय, पूजा विधि और धार्मिक महत्व

Ahoi Ashtami 2026: हिंदू धर्म में, अहोई अष्टमी को बच्चों की लंबी उम्र के लिए माताओं द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। बच्चों की सुख, समृद्धि और सेहत के लिए प्रार्थना की जाती है। अहोई अष्टमी कब है, आइए जानें पूजा का समय और विधि।

इस दिन महिलाएं अहोई माता की पूजा करती हैं और अपने बच्चों की भलाई के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रविवार, 1 नवंबर को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 1 नवंबर को दोपहर 2:51 बजे शुरू होगी और 2 नवंबर को दोपहर 1:10 बजे खत्म होगी।

पंचांग के अनुसार, अहोई अष्टमी कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह त्योहार खास तौर पर बच्चों की सुख, समृद्धि, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना से जुड़ा है।

अहोई अष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर नहाएं और साफ कपड़े पहनें। उसके बाद अपने बच्चों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प लें। शाम को पूजा के लिए मंदिर या घर में किसी साफ जगह को पूरी तरह साफ कर लें। अहोई माता की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद दीया जलाएं और रोली (केसर), चावल, फूल और दूसरी पूजा की सामग्री चढ़ाएं।

पूजा के दौरान अहोई माता का ध्यान करें और अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद अहोई अष्टमी व्रत की कथा पढ़ें या परिवार के किसी सदस्य से सुनें। कथा के बाद देवी की आरती करें और श्रद्धा से प्रसाद चढ़ाएं।

शाम को जब तारे दिखने लगें तो उन्हें अपने परिवार की परंपरा के अनुसार जल दें और अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद व्रत खोलें।

Ahoi Ashtami 2026: अहोई अष्टमी का धार्मिक महत्व

अहोई अष्टमी का त्योहार मां और बच्चे के बीच प्यार, विश्वास और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन अहोई माता की पूजा करने और सख्त व्रत रखने से बच्चों के जीवन में सुख और शांति मिलती है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छी सेहत, तरक्की और अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करती हैं। यह व्रत देवी पार्वती की पूजा से भी जुड़ा है। कई घरों में, अहोई माता को देवी पार्वती के रूप में पूजा जाता है।

व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन सख्त नियम का पालन करती हैं और शाम की पूजा के समय अहोई माता की कहानी सुनती हैं। यह त्योहार उत्तर भारत के कई हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुछ हिस्सों में, परिवार की परंपरा के अनुसार, महिलाएं तारे देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती हैं।

Ahoi Ashtami 2026: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सवाल: अहोई अष्टमी कब है

जवाब: अहोई अष्टमी रविवार, 1 नवंबर को है

सवाल: अहोई अष्टमी पर किस देवी की पूजा की जाती है?

जवाब: इस दिन माता अहोई की पूजा की जाती है। कई जगहों पर, दीवार पर या कागज पर अहोई माता की तस्वीर बनाकर पूजा की जाती है।

सवाल: अहोई अष्टमी की पूजा के लिए क्या-क्या सामान चाहिए? उत्तर: पारंपरिक रूप से, पूजा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री में माता अहोई की तस्वीर, दीपक, फूल, केसर या केसर, चावल, प्रसाद और अर्घ्य देने के लिए पानी शामिल हैं।