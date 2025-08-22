मेरी खबरें
    By Anoop Bhargav
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 07:45:21 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 07:45:21 PM (IST)
    Ganesh Chaturthi के लिए तैयार ऑटोमोबाइल सेक्टर, बुकिंग हुई शुरू, इस वाहन की सबसे ज्यादा डिमांड
    गणेश चतुर्थी के लिए तैयार ऑटोमोबाइल सेक्टर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को है और इस शुभ अवसर पर खरीदी करने की परंपरा के चलते ऑटो मोबाइल बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। यह सिलसिला शारदीय नवरात्र, धनतेरस और दीपावली तक जारी रहने वाला है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों की डिमांड में जोरदार इजाफा देखा जा रहा है।

    ऐसे में वाहन डीलरों ने पहले ही 1500 से अधिक गाड़ियों की मांग कंपनियों को भेज दी है। एडवांस बुकिंग का दौर भी तेज हो गया है। डीलरों ने गाड़ियों का स्टॉक भरने का काम शुरू कर दिया है ताकि गणेश चतुर्थी के दिन समय पर डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके। चार पहिया वाहनों में एसयूवी की मांग सबसे अधिक है।

    कंपनियां दे रही हैं आकर्षक ऑफर

    आंकड़ों के मुताबिक ग्वालियर में हर महीने बिकने वाली औसतन 11,00 गाड़ियों में से 56 प्रतिशत एसयूवी होती हैं। यही कारण है कि कंपनियां इस सेगमेंट में ज्यादा फोकस कर रही हैं और आकर्षक ऑफर दे रही हैं। पेट्रोल वेरिएंट की डिमांड सबसे ऊपर ग्वालियर व्हीकल डीलर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरिकांत समाधिया के अनुसार, ग्राहकों की रुचि सबसे ज्यादा पेट्रोल वेरिएंट में है। अधिकांश कंपनियों के लगभग सभी माडल्स उपलब्ध हैं।

    उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के लिए ग्राहक पहले से ही वाहनों की बुकिंग करा रहे हैं। हालांकि, उनका मानना है कि शारदीय नवरात्र में बिक्री का असली बूम देखने को मिलेगा। दोपहिया में इन मॉडल्स की सबसे ज्यादा डिमांड त्योहार को देखते हुए दोपहिया वाहनों में भी खास रुझान देखने को मिल रहा है।

    इन वाहनों की बढ़ रही है डिमांड

    बाइक: सबसे अधिक डिमांड 125 सीसी की है।

    स्कूटर: 110 सीसी स्कूटर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, जबकि 125 सीसी स्कूटर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है।

    इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती पकड़ पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को लेकर लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ग्वालियर में अब कई इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर शोरूम खुल चुके हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी और प्रमोशन से इस क्षेत्र को गति मिली है।

    इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी जोरदार बढ़ोतरी

    डीलरों का मानना है कि त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 25 प्रतिशत ग्रोथ की उम्मीद त्योहारी सीजन के चलते ऑटो मोबाइल सेक्टर में 20-25 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ग्राहक अब नई तकनीक, आरामदायक फीचर्स और आकर्षक फाइनेंसिंग विकल्पों के चलते खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

