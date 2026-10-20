रावण वध नहीं, 8 पहियों के रथ की चोरी! जानिए क्यों विश्व में सबसे अलग है 75 दिनों का 'बस्तर दशहरा'?

धर्म डेस्क। विश्व का सबसे अनोखा और 75 दिनों तक चलने वाला 'बस्तर दशहरा' अब अपने सबसे खास और अलौकिक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां पूरे देश में दशहरा रावण दहन के लिए जाना जाता है, वहीं बस्तर में यह पर्व रावण वध के स्थान पर देवी-देवताओं के संगम, सदियों पुरानी जनजातीय आस्था और सामूहिक भाईचारे का प्रतीक है।

आसपास के सैकड़ों दूर-दराज के गांवों से आए ग्रामीण अपने ग्राम-देवताओं की डोलियों और छत्रों के साथ जगदलपुर पहुंच चुके हैं, जिससे पूरा शहर भक्ति और उत्सव के रंग में रंग गया है। बस्तर दशहरा के अंतिम चरण की 5 मुख्य परंपराएं 1. मावली परघाव (देवी मां की भावुक अगवानी) मां मावली को बस्तर की कुलदेवी मां दंतेश्वरी की बहन माना जाता है। दंतेवाड़ा से जब मां मावली की डोली और मां दंतेश्वरी का छत्र जगदलपुर पहुंचता है, तो राजपरिवार और सेवादार पारंपरिक वाद्ययंत्रों (मोहरी, तुड़ही और ढोल) की गूंज के साथ उनका भव्य स्वागत करते हैं। यह रस्म दो बहनों के मिलन और बस्तर की सांस्कृतिक आत्मीयता को दर्शाती है।

2. भीतर रैनी (8 पहियों वाले विशाल रथ की चोरी) बस्तर दशहरा का सबसे बड़ा आकर्षण 8 पहियों वाला विशाल लकड़ी का 'विजय रथ' होता है। 'भीतर रैनी' की रात स्थानीय माड़िया और मुरिया जनजाति के लोग इस भारी-भरकम रथ को खींचकर जगदलपुर शहर से दूर कुम्हड़ाकोट के जंगलों में ले जाते हैं। यह सदियों पुरानी परंपरा राजा से अपनी स्वायत्तता और अधिकार जताने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। 3. बाहर रैनी (राजपरिवार का कुम्हड़ाकोट आगमन और नवाखाई) रथ चोरी होने के अगले दिन बस्तर राजपरिवार के सदस्य (कमलचंद्र भंजदेव) कुम्हड़ाकोट के जंगलों में पहुंचते हैं। वहां वे ग्रामीणों के साथ बैठकर 'नवाखाई' (नए अन्न का प्रसाद) ग्रहण करते हैं और उनसे आदरपूर्वक रथ को वापस शहर ले जाने का आग्रह करते हैं। यह रस्म शासक और प्रजा के बीच के गहरे जुड़ाव को दिखाती है।