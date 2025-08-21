Bhadrapad Amavasya 2025: कब है भाद्रपद अमावस्या? जानें स्नान-दान और तर्पण का शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क। हिंदू पंचांग में अमावस्या तिथि को स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भाद्रपद माह की अमावस्या को लेकर इस बार लोगों में संशय बना हुआ है कि यह तिथि 22 अगस्त को पड़ेगी या 23 अगस्त को। आइए जानते हैं सही तिथि, महत्व और शुभ मुहूर्त।

भाद्रपद अमावस्या 2025 की तिथि भाद्रपद अमावस्या की शुरुआत 22 अगस्त 2025, शुक्रवार को सुबह 11:55 बजे से होगी और इसका समापन 23 अगस्त 2025, शनिवार को सुबह 11:35 बजे होगा। पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि का उदय 23 अगस्त, शनिवार को हो रहा है। इसलिए इस वर्ष भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त 2025 को ही मानी जाएगी। चूंकि यह तिथि शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाएगा।