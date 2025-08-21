Bhadrapad Amavasya 2025: कब है भाद्रपद अमावस्या? जानें स्नान-दान और तर्पण का शुभ मुहूर्त

मेरी खबरें
    Bhadrapad Amavasya Date: हिंदू पंचांग में अमावस्या तिथि को स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। भाद्रपद माह की अमावस्या को लेकर इस बार लोगों में संशय बना हुआ है कि यह तिथि 22 अगस्त को पड़ेगी या 23 अगस्त को। आइए जानते हैं सही तिथि, महत्व और शुभ मुहूर्त।

    Bhadrapad Amavasya 2025: कब है भाद्रपद अमावस्या?

    भाद्रपद अमावस्या 2025 की तिथि

    भाद्रपद अमावस्या की शुरुआत 22 अगस्त 2025, शुक्रवार को सुबह 11:55 बजे से होगी और इसका समापन 23 अगस्त 2025, शनिवार को सुबह 11:35 बजे होगा।

    पंचांग के अनुसार, अमावस्या तिथि का उदय 23 अगस्त, शनिवार को हो रहा है। इसलिए इस वर्ष भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त 2025 को ही मानी जाएगी। चूंकि यह तिथि शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाएगा।

    भाद्रपद अमावस्या का महत्व

    • अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करना विशेष फलदायी होता है।

    • इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।

    • शनि अमावस्या होने के कारण इस तिथि पर कालसर्प दोष निवारण पूजा भी करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

    • इस दिन शनि देव की उपासना और दान से जीवन के कष्ट कम होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

    इस दिन बनने वाले शुभ योग

    • भाद्रपद अमावस्या के दिन परिघ योग का निर्माण होगा।

    • इस दिन मघा नक्षत्र भी रहेगा।

    • शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा।

    स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

    अमावस्या तिथि पर स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:34 मिनट से 5:22 मिनट तक। इस समय स्नान, दान और तर्पण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है।

