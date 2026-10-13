1 पैर पर 3 साल की कठोर तपस्या, फिर प्रकट हुआ अनोखा धाम, जानें बीकानेर के इस काली माता मंदिर की अनोखी कहानी

धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्रि के पावण अवसर पर रेगिस्तानी क्षेत्र बीकानेर के सुजानदेसर स्थित काली माता मंदिर में भक्ति और आस्था का अनुपम दृश्य देखने को मिल रहा है। बीकानेर का यह प्रसिद्ध मंदिर लगभग 25 साल पुराना है और श्रद्धालुओं के बीच एक ही स्थान पर मां दुर्गा के नौ रूपों के अलौकिक दर्शन के लिए जाना जाता है।

यहां स्थापित मां काली की 11 फीट 3 इंच ऊंची विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जहां दर्शन के लिए बीकानेर के अलावा कोलकाता, मुंबई और राजस्थान के कई शहरों से हजारों भक्त पहुँचते हैं। 1 पैर पर 3 साल की कठोर तपस्या से जुड़ी मंदिर की स्थापना मंदिर के पुजारी राधेश्याम के अनुसार, इस सिद्ध धाम की स्थापना के पीछे एक अलौकिक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। लगभग 25 साल पूर्व हरियाणा से आए एक साधु (बाबा) ने इस निर्जन स्थान पर लगातार तीन सालों तक एक पैर पर खड़े होकर मां भगवती की कठोर तपस्या की थी।