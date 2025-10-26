छठ पूजा 2025: कार्तिक माह की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव को अर्घ्य देने से बढ़ेगा सुख-सौभाग्य

धर्म डेस्क: छठ पूजा 2025 सोमवार 27 अक्टूबर को संध्याकाल में डूबते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर शुरू होगी। अगले दिन मंगलवार 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा। इस अवसर पर श्रद्धालु नदी, तालाब या जलाशय के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं और व्रत रखते हैं।

ज्योतिषियों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर कई शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग दोपहर 01 बजकर 27 मिनट से प्रारंभ होकर पूर्ण रात्रि तक रहेगा। इस समय सूर्य देव की संध्या अर्घ्य से साधक पर भगवान भास्कर की कृपा बरसती है और स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुकर्मा योग का भी संयोग है, जो विशेष रूप से लाभकारी माना गया है।

सूर्यास्त का समय राजधानी दिल्ली में सोमवार 27 अक्टूबर को 05 बजकर 40 मिनट पर होगा। इस समय भक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार कौलव और तैतिल करण का महासंयोग भी बन रहा है। कौलव करण में डूबते सूर्य को अर्घ्य देने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वहीं तैतिल करण में उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना लाभकारी है। छठ पूजा का यह पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति भी लाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही परिवार में सुख-सौभाग्य, स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि की वृद्धि होती है।