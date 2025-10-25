Chhath Puja 2025: शुरू हुआ छठ का महापर्व, खरना के दौरान दिन भर निर्जला रहेंगीं महिलाएं, शाम को खाएंगी चावल की खीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। छठपर्व की शनिवार को नहाय खाय से शुरुआत हो गई है। अब रविवार को खरना है यानी व्रती महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को चावल से बनाई गई खीर का सेवन करेगीं। इसके बाद से उनका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा, जो 28 अक्टूबर की सुबह उगते हुए सूर्य की उपासना के साथ पूरा होगा। संतान एवं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह छठपूजा होती है। उत्तर पूर्व भारतीय परिवारों में यह आयोजन पूरे विधि विधान से होता है।

मुख्य प्रसाद के लिए ठेकुआ बनकर तैयार इसको लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। मोहन राम तालाब के घाट पर 400 से अधिक परिवारों के लिए 190 वेदियों के निर्माण किया गया है। इसके अलावा बड़ी भीठ में 200 परिवार व एमपीईव्ही कॉलोनी में 10 से अधिक परिवारों के लिए बेदी निर्माण सहित अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तालाब के चारों तरफ साफ सफाई के साथ ही रंग रोगन का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य प्रसाद के लिए ठेकुआ बनकर तैयार हो गए हैं।