Chhath Puja Nahay Khay 2025: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें क्या करें और क्या नहीं?

धर्म डेस्क। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय (Chhath Puja Nahay Khay 2025) से होती है, जो इस साल 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह छठ व्रत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसका अर्थ है - ‘स्नान करो और खाओ।’

इस दिन व्रती स्वयं को चार दिवसीय कठिन व्रत की तैयारी के लिए शुद्ध और संयमित जीवन की शुरुआत करता है। नहाय-खाय पर व्रती और परिवार को विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और किन बातों से बचें।