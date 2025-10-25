मेरी खबरें
    Chhath Puja Nahay Khay 2025: नहाय-खाय पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें क्या करें और क्या नहीं?

    Chhath Puja Nahay Khay 2025: छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जो इस साल 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसे में, नहाय-खाय पर व्रती और परिवार को विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और किन बातों से बचें।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 11:06:53 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 11:07:29 AM (IST)
    नहाय-खाय के जरूरी नियम।

    HighLights

    1. छठ की शुरुआत नहाय-खाय से होती है।
    2. घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
    3. यहां पढ़ें नहाय-खाय के जरूरी नियम।

    धर्म डेस्क। छठ महापर्व की शुरुआत नहाय-खाय (Chhath Puja Nahay Khay 2025) से होती है, जो इस साल 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह छठ व्रत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसका अर्थ है - ‘स्नान करो और खाओ।’

    इस दिन व्रती स्वयं को चार दिवसीय कठिन व्रत की तैयारी के लिए शुद्ध और संयमित जीवन की शुरुआत करता है। नहाय-खाय पर व्रती और परिवार को विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और किन बातों से बचें।


    नहाय-खाय पर क्या करें (Do’s on Nahay Khay)

    • सूर्योदय से पहले उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो, तो घर पर गंगाजल मिलाकर स्नान करें।

    • पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें, क्योंकि छठ पर्व में पवित्रता का विशेष महत्व है।

    • स्नान के बाद साफ या नए वस्त्र पहनें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हुए व्रत का संकल्प लें।

    • इस दिन केवल सात्विक भोजन करें।

    • व्रती महिलाएं सूर्य को जल अर्पित करने के बाद एक बार ही भोजन करती हैं।

    • प्रसाद बनाने के बर्तनों को पहले से अच्छी तरह धो लें।

    • जरूरतमंदों को चावल, दूध या पीले वस्त्र का दान करें।

    नहाय-खाय पर क्या न करें (Don’ts on Nahay Khay)

    • इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे, शराब या किसी भी तामसिक भोजन का सेवन न करें।

    • बाजार के तले-भुने या अपवित्र भोजन से परहेज करें।

    • मन और वचन की पवित्रता बनाए रखें - झगड़ा, गुस्सा या झूठ बोलने से बचें।

    • बिना स्नान किए किसी भी चीज को छूना या खाना अशुभ माना जाता है।

    • भोजन में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें।

