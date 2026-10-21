Ravan Dahan in CG: रायपुर के रावणभाठा से बस्तर की वादियों तक! छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया दशहरा

धर्म डेस्क। दशहरा यानी विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। यह पर्व लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने और बुराई से दूर रहने का संदेश देता है। इसी परंपरा के साथ छत्तीसगढ़ में दशहरा 2026 उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के अलग-अलग शहरों में रावण दहन के आयोजन हुए। लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ उत्सव में हिस्सा लिया।

रायपुर से दुर्ग-भिलाई तक रावण दहन के आयोजन राजधानी रायपुर के रावणभाठा मैदान में रावण के पुतले का दहन किया गया। वहीं, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी के मैदान में भी विजयादशमी पर रावण दहन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उत्सव देखने पहुंचे। दुर्ग में मुख्य दशहरा आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में किया गया। भिलाई के सेक्टर-2 में भी रावण दहन का आयोजन हुआ। अलग-अलग जगहों पर लोगों ने बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस पर्व को उत्साह के साथ मनाया।