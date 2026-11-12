दीपावली के 15 दिन बाद ही क्यों मनाई जाती है देव दीपावली? जानिए भगवान शिव और त्रिपुरासुर से जुड़ी कथा

धर्म डेस्क। दीपावली के 15 दिन बाद वाराणसी समेत देश के कई हिस्सों में देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन गंगा के घाटों को हजारों दीयों से सजाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी-देवता धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसी खुशी में दीप जलाए जाते हैं। लेकिन सवाल है कि जब दीपावली पर ही रोशनी का त्योहार मनाया जाता है, तो फिर 15 दिन बाद देव दीपावली मनाने की परंपरा क्यों है?

दरअसल, इसके पीछे भगवान शिव और त्रिपुरासुर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। त्रिपुरासुर के वध से जुड़ी है देव दीपावली की कहानी पौराणिक कथा के अनुसार, तारकासुर के तीन पुत्र थे- तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने सोने, चांदी और लोहे से बने तीन नगर बसाए। इन नगरों को त्रिपुर कहा गया।

वरदान के कारण तीनों असुर बेहद शक्तिशाली हो गए और देवताओं को परेशान करने लगे। परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे असुरों का अंत करने की प्रार्थना की। इसके बाद भगवान शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर दिया और त्रिपुरासुर का वध किया। इस तरह उन्होंने देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाई। इस विजय की खुशी में देवताओं ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। मान्यता है कि तभी से कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाने लगी। भगवान शिव को त्रिपुरारी और त्रिपुरांतक नाम भी इसी कथा के कारण मिले। दीपावली और देव दीपावली में क्या है अंतर? दीपावली और देव दीपावली दोनों ही रोशनी से जुड़े त्योहार हैं, लेकिन इनके पीछे की मान्यताएं अलग हैं। दीपावली कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए थे। वहीं, इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है।