तुलसी विवाह के बाद ही क्यों शुरू होता है शादियों का सीजन? जानिए भगवान विष्णु से जुड़ी मान्यता

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी के पौधे से कराया जाता है। आमतौर पर यह पर्व देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच मनाया जाता है। खास बात यह है कि तुलसी विवाह के बाद ही हिंदू धर्म में शादी-ब्याह और दूसरे मांगलिक कार्यों का सीजन शुरू होने की परंपरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?

दरअसल, इसके पीछे भगवान विष्णु के चार महीने की योगनिद्रा से जागने की धार्मिक मान्यता जुड़ी है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के जागने के बाद ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। चातुर्मास में क्यों नहीं होते शादी-ब्याह? हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को वे जागते हैं। इन चार महीनों की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु के योगनिद्रा में रहने के दौरान शादी, गृह प्रवेश और जनेऊ जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। माना जाता है कि सृष्टि के पालनकर्ता के विश्राम में रहने के कारण इस दौरान शुभ कार्यों का आयोजन टाल दिया जाता है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है और मांगलिक कार्यों का रास्ता खुल जाता है। तुलसी विवाह से कैसे जुड़ी है शादी के सीजन की शुरुआत? देवउठनी एकादशी के दिन कई घरों और मंदिरों में तुलसी विवाह कराया जाता है। इस दौरान तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ उनका विवाह कराया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, तुलसी का संबंध वृंदा से है। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। कथा के मुताबिक, भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी के रूप में प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया था। इसी कारण तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है।