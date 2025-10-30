Dev Diwali 2025 Date: कब है देव दीपावली 2025? जानें कार्तिक पूर्णिमा की तिथि, पूजन और गंगा आरती का समय

धर्म डेस्क: सनातन धर्म में दीपावली और देव दीपावली (Dev Deepawali Date) दोनों का विशेष महत्व है। जहां अमावस्या की रात को दीपावली मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित होती है, वहीं कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सभी देवता स्वयं पृथ्वी लोक पर उतरकर दीपों से भगवान शिव की आराधना करते हैं।

देव दीपावली 2025 की तिथि और मुहूर्त (Dev Diwali 2025 Shubh Muhurat) वर्ष 2025 में देव दीपावली 5 नवंबर, बुधवार के दिन मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10 बजकर 36 मिनट पर शुरू होगी और 5 नवंबर को शाम 6 बजकर 48 मिनट पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में “उदया तिथि” का पालन किया जाता है, इसलिए देव दीपावली 5 नवंबर को ही मनाई जाएगी।

देव दीपावली 2025 पूजन समय (Dev Diwali Pujab Samay) पूजन और आरती का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 15 मिनट से 7 बजकर 50 मिनट तक रहेगा। इस दौरान गंगा घाटों पर दीपदान, आरती और भजन-कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और अन्य तीर्थ स्थलों पर हजारों दीपों से घाट जगमगाएंगे। देव दीपावली का धार्मिक महत्व शास्त्रों के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। इस कारण इसे ‘त्रिपुरारी पूर्णिमा’ भी कहा जाता है। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की आराधना की और दीपों से पृथ्वी को प्रकाशित किया। तब से इस तिथि को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है।