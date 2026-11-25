धर्म डेस्क। देव दीपावली का त्योहार अब सिर्फ काशी के घाटों तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी भव्यता और आस्था देश के कोने-कोने में दिखाई दे रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर देश के अलग-अलग हिस्सों में श्रद्धालु दीप जलाकर देवताओं की दीपावली मना रहे हैं। घरों और मंदिरों से लेकर नदियों के घाटों तक उत्सव, पूजा-पाठ और दीपदान की रौनक छाई है। मान्यता है कि इस दिन देवता स्वर्ग से धरती पर उतरकर दीपावली मनाते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार देशभर में देव दीवाली कितनी धूमधाम से मनाई गई।

कोयंबटूर: ईशा योग केंद्र में जगमगाए हजारों दीपक कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग केंद्र में हजारों दीपक जलाकर देव दीवाली मनाई गई। आदियोगी, ध्यानलिंगम, सूर्यकुंड और चंद्रकुंड जैसे पवित्र स्थल दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। दीपों की सौम्य रोशनी ने पूरे परिसर को अद्भुत नजारे में बदल दिया।