धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है और शादी-विवाह समेत दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस बार तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है या 21 नवंबर को। आइए जानते हैं इसकी सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय।
हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गृहस्थ लोग शुक्रवार, 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे।
वहीं, वैष्णव संप्रदाय के लोग शनिवार, 21 नवंबर को यह व्रत करेंगे। इस वजह से अलग-अलग पंचांगों में दोनों तारीखों का उल्लेख मिल रहा है। हालांकि, भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने की मान्यता इसी एकादशी से जुड़ी है।
इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए कई शुभ मुहूर्त रहेंगे। श्रद्धालु अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार इन समयों में पूजा कर सकते हैं।
देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद फल, फूल, धूप और दीप अर्पित करें।
भगवान विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। इसके बाद देवउठनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें और भगवान की आरती करें। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है।
जो श्रद्धालु 20 नवंबर को व्रत रखेंगे, वे 21 नवंबर को पारण करेंगे। पारण का समय परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। स्मार्त परंपरा के अनुसार पारण का समय दोपहर 1:11 से 3:18 बजे तक है, जबकि वैष्णव परंपरा में 21 नवंबर को व्रत रखने वाले श्रद्धालु 22 नवंबर को पारण करेंगे। पारण के लिए अपने स्थानीय पंचांग का समय देखना उचित रहेगा।
धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवउठनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इसके बाद तुलसी विवाह और विवाह जैसे मांगलिक आयोजनों का सिलसिला शुरू होता है।
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