धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है और शादी-विवाह समेत दूसरे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है। इस बार तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है या 21 नवंबर को। आइए जानते हैं इसकी सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय।

20 या 21 नवंबर, कब है देवउठनी एकादशी? हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह 7 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगी। इसका समापन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट पर होगा। उदया तिथि के आधार पर गृहस्थ लोग शुक्रवार, 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे।