नवरात्र और दुर्गा पूजा एक नहीं, अलग है…जानें दोनों पर्वों के बीच क्या अंतर

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा दोनों ही आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक महापर्व हैं। यद्यपि दोनों पर्व एक ही आश्विन माह की तिथियों में आते हैं और कई लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, परंतु धार्मिक मान्यताओं, पूजन की परंपरा, विधि और सांस्कृतिक स्वरूप की दृष्टि से इनमें महत्वपूर्ण अंतर है।

जहां नवरात्रि नौ दिनों तक चलने वाली 'नवदुर्गा' के नौ स्वरूपों की व्यक्तिगतऔरआध्यात्मिक साधना है, वहीं दुर्गा पूजा विशेष रूप से पूर्वी भारत (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, त्रिपुरा) का एक विशाल सामूहिक और सामाजिक-सांस्कृतिक उत्सव है। आइए समझते हैं दोनों पर्वों के बीच के मुख्य अंतर और इस साल (2026) के दुर्गा पूजा कैलेंडर की सटीक तिथियां- अवधि और तिथि का अंतर शारदीय नवरात्रि: यह महापर्व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (घटस्थापना) से शुरू होकर नवमी तक यानी पूरे 9 दिनों तक चलता है। इसके बाद 10वें दिन विजयादशमी (दशहरा) मनाया जाता है। साल 2026 में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 11 अक्टूबर (रविवार) से हुआ है और इसका समापन 19 अक्टूबर (अष्टमी/नवमी) तथा दशमी 21 अक्टूबर को होगा।