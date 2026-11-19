धर्म डेस्क। दीवाली और छठ पूजा के बाद बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें महिलाएं घर के मंदिर के बजाय आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, पेड़ के चारों ओर धागा बांधकर परिक्रमा की जाती है और वहीं खाना बनाकर परिवार के साथ भोजन भी किया जाता है। इस पर्व को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहते हैं। लेकिन आखिर इस दिन आंवले के पेड़ को ही क्यों चुना गया? इसके नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसका भगवान विष्णु से क्या संबंध है?

आंवले के पेड़ में क्यों माना जाता है देवी-देवताओं का वास? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आंवले का पेड़ भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। इसे धात्री वृक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पेड़ की जड़ों में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और ऊपरी हिस्से में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसकी शाखाओं, पत्तियों और फलों में भी देवी-देवताओं का निवास माना गया है।

यही वजह है कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पेड़ की पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि और आरोग्य बना रहता है। इस दिन किए गए दान और पुण्य का फल कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। पेड़ के नीचे ही क्यों बनता और खाया जाता है खाना? इस पर्व की सबसे खास परंपरा आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना है। कई जगह महिलाएं सुबह से ही पूजा की तैयारी करती हैं। घर से पकवान और भोजन बनाकर लाया जाता है या पेड़ के नीचे ही सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ वहीं बैठकर खाना खाया जाता है।