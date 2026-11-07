दीवाली 2026: लक्ष्मी पूजा के लिए यह समय न चूकें! घर की लक्ष्मी बाहर नहीं जाएंगी, 1 घंटा 54 मिनट है शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्‍क। इस साल पंचांग के अनुसार, कार्तिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर, 2026 को सुबह 11:27 बजे शुरू होगी और अगले दिन यानी 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे खत्म होगी। दिवाली पर सूर्यास्त शाम 5:31 बजे होगा, और प्रदोष काल सूर्यास्त से अगले 2 घंटे 38 मिनट तक यानी शाम 5:31 बजे से रात 8:01 बजे तक रहेगा। इस पूरे प्रदोष काल के दौरान माहौल सात्विक तरंगों से भरा रहेगा।

अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि आम घरवालों को अपने घरों में लक्ष्मी और गणेश की मुख्य पूजा किस समय करनी चाहिए? ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार, लक्ष्मी पूजा के लिए 'सबसे अच्छा और शुभ समय' शाम 5:54 बजे से शाम 7:50 बजे तक है। इस शुभ समय की कुल अवधि 1 घंटा 54 मिनट है। क्योंकि इस समय प्रदोष काल और वृषभ राशि का स्थिर योग एक साथ आता है, इसलिए अगर आप इस 1 घंटा 54 मिनट के दौरान लगन से महापूजा करते हैं, तो घर में साल भर पैसों की बरकत रहेगी और देवी लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहेंगी।

श्री यंत्र साधना या मंत्र जाप के लिए आधी रात का समय दिवाली की रात जो लोग खास लक्ष्मी साधना करते हैं, श्री यंत्र साधना या मंत्र जाप करते हैं, उनके लिए आधी रात का समय रिज़र्व है। 8 नवंबर को रात 11:39 बजे से 12:31 बजे तक 'महानिशीथ काल' रहेगा। साथ ही, दोपहर 12:25 बजे से 2:42 बजे तक 'सिंह लग्न' रहेगा। इस स्थिर सिंह लग्न और निशीथ समय के दौरान, अगर आप गुप्त लक्ष्मी पूजा, तांत्रिक अनुष्ठान या श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो आपको अद्भुत आध्यात्मिक परिणाम मिलेंगे। लक्ष्मी पूजा के पहले क्या करें दिवाली के दिन लोगों को सुबह जल्दी उठकर अपने पितरों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और कुलदेवता की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या का दिन होने के कारण लोग अपने पुरखों के लिए श्राद्ध भी करते हैं। पारंपरिक रूप से, ज़्यादातर पूजा दिन भर का उपवास रखने के बाद की जाती है। इसलिए, देवी लक्ष्मी के भक्त लक्ष्मी पूजा के दिन भर का उपवास रखते हैं। शाम को लक्ष्मी पूजा के बाद उपवास तोड़ा जाता है।