Laxmi Puja Muhurat City Wise: देश के प्रमुख शहरों के लिए लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्‍क। हिंदू संस्कृति में दीपावली का त्योहार अंधकार पर प्रकाश और अलक्ष्मी पर लक्ष्मी की जीत माना जाता है। इस साल रविवार, 8 नवंबर 2026 को पूरे देश में रोशनी का त्योहार दीपावली बहुत ही शुभ माहौल में मनाया जाएगा। इस रात देवी लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और धन के स्वामी कुबेर महाराज धरती पर विचरण करते हैं। जो भक्त इस रात शास्त्रों के अनुसार पूजा करते हैं, उनके घरों में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है।

इस साल की लक्ष्मी पूजा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस दिन प्रदोष काल, निशीथ काल और महानिशीथ काल का तीन महासंयोग एक ही दिन अमावस्या तिथि के साथ पड़ा है। यहां देखें देश के प्रमुख शहरों में लक्ष्‍मी पूजा का शुभ मुहूर्त।

दिवाली पर घर या दुकान में अलग-अलग धार्मिक कामों के लिए चौघड़िया मुहूर्त का भी बहुत महत्व है। 8 नवंबर को दोपहर 1:26 बजे से 2:48 बजे तक 'शुभ चौघड़िया' रहेगा। उसके बाद शाम 5:31 बजे से रात 10:27 बजे तक लंबे समय तक, 'शुभ-अमृत-चर' तीनों शुभ चौघड़िया एक के बाद एक मिलेंगे। रात की पूजा के लिए दोपहर 1:43 बजे से सुबह 3:22 बजे के बीच 'लाभ चौघड़िया' मिलेगा, जो रात में दीया जलाने के लिए अच्छा माना जाता है।

दिवाली पर लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए जो सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। महानिशिता काल में भी लक्ष्मी पूजा करने का विकल्‍प है। महानिशिता काल तांत्रिक समुदाय और प्रैक्टिस करने वाले पंडितों के लिए सबसे अच्छा है जो इस खास समय के दौरान लक्ष्मी पूजा के बारे में सबसे अच्छी तरह जानते हैं। आम लोगों के लिए प्रदोष काल मुहूर्त श्रेष्‍ठ है।

दीवाली 2026: लक्ष्मी पूजा के लिए यह समय न चूकें! घर की लक्ष्मी बाहर नहीं जाएंगी, 1 घंटा 54 मिनट है शुभ मुहूर्त

रविवार, 8 नवंबर, 2026 को लक्ष्मी पूजा

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त - 05:54 PM से 07:50 PM

समय - 01 घंटा 56 मिनट

प्रदोष काल - 05:31 PM से 08:09 PM

वृषभ काल - 05:54 PM से 07:50 PM

अमावस्या तिथि शुरू - 08 नवंबर, 2026 को सुबह 11:27 AM

अमावस्या तिथि खत्म - 09 नवंबर, 2026 को दोपहर 12:31 PM

लक्ष्मी पूजा का पंचांग

लक्ष्मी पूजा पर चौघड़िया मुहूर्त

दूसरे शहरों में लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

06:24 PM से 08:24 PM - पुणे

05:54 PM से 07:50 PM - नई दिल्ली

06:07 PM से 08:09 PM - चेन्नई

06:03 PM से 07:59 PM - जयपुर

06:07 PM से 08:08 PM - हैदराबाद

05:55 PM से 07:51 PM - गुड़गांव

05:52 PM से 07:46 PM - चंडीगढ़

05:20 PM से 07:18 PM - कोलकाता

06:27 PM से 08:27 PM - मुंबई

06:17 PM से 08:20 PM - बेंगलुरु

06:22 PM से 08:20 PM - अहमदाबाद

05:54 PM से 07:49 PM - नोएडा

दिवाली लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - 11:27 AM से 12:05 PM

दोपहर का मुहूर्त (शुभ) - 01:26 PM से 02:48 PM

शाम का मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - 05:31 PM से 10:27 PM

रात का मुहूर्त (लाभ) - 01:43 AM से 03:22 AM, Nov 09

सुबह का मुहूर्त (शुभ) - 05:00 AM से 06:39 AM, Nov 09

लक्ष्मी पूजा के लिए 'स्थिर लग्न' को सबसे ऊंचा स्थान

ज्योतिष में लक्ष्मी पूजा के लिए 'स्थिर लग्न' को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि चर लग्न में पूजा करने से पैसा आता-जाता रहता है; लेकिन वृषभ, सिंह या कुंभ जैसे स्थिर लग्न में पूजा करने से देवी लक्ष्मी घर में हमेशा 'स्थिर' रहती हैं और खजाने से पैसे का रिसाव रुक जाता है। पंडितों के अनुसार, 8 नवंबर को सूर्यास्त के बाद शुरू होने वाला प्रदोष काल और उसके साथ वाला स्थिर लग्न, घर के लोगों, बिजनेसमैन और धन पाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए साल का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है।

व्‍यापारियों के लिए शुभ समय

बिज़नेसमैन, दुकानदार और इंडस्ट्रियलिस्ट आमतौर पर दिन में या दोपहर में अपने वर्कप्लेस पर लक्ष्मी पूजन, वही पूजन और यंत्र पूजन करना पसंद करते हैं। 8 नवंबर को 'कुंभ लग्न' दोपहर 1:27 PM से 2:54 PM तक रहेगा। क्योंकि यह एक पक्का लग्न भी है, इसलिए पूजा का यह समय ऑफिस, फैक्ट्री और कमर्शियल जगहों पर बिज़नेस की खुशहाली और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद होगा।