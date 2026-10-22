दीपावली पर कहां से शुरू हुई जुआ खेलने की परंपरा? जानिए भगवान शिव और माता पार्वती से कैसे है इसका कनेक्शन

धर्म डेस्क। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला दीपावली का महापर्व धन, सुख-समृद्धि और आरोग्य का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश और धनकुबेर की विधि-विधान से पूजा की जाती है। दीवाली की रात पूजन के पश्चात देश के कई हिस्सों में परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर जुआ (द्यूत क्रीड़ा) खेलते हैं।

आम तौर पर, समाज में जुआ खेलने को एक बुराई और सामाजिक अभिशाप माना जाता है, परंतु दीवाली की रात शगुन के तौर पर इसे खेलने की सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में इसके पीछे की रोचक कथाएं और नियम बताए गए हैं।

आइए जानते हैं दीवाली की रात जुआ खेलने की परंपरा की शुरुआत, धार्मिक कथाएं और किस प्रकार का खेल शुभ या अशुभ माना जाता है- स्कंद पुराण की कथा: भगवान शिव और माता पार्वती का द्यूत क्रीड़ा प्रसंग पौराणिक मान्यताओं और स्कंद पुराण के अनुसार, दीवाली की पावन रात्रि को भगवान शिव और जगज्जननी माता पार्वती के बीच चौपड़ (जुआ) का खेल हुआ था। इस खेल में माता पार्वती ने भगवान शिव को परास्त कर दिया था। खेल में मिली जीत के आनंद और उल्लास में आकर माता पार्वती ने यह वरदान दिया कि जो भी मनुष्य दीवाली की रात्रि में शगुन के रूप में द्यूत क्रीड़ा (जुआ) खेलेगा, उस पर संपूर्ण वर्ष माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी और उसके घर में सुख-समृद्धि का वास होगा। इसके अलावा माना जाता है कि इस क्रीड़ा से भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य प्रेम और आत्मीयता बढ़ी थी। इसी भाव के साथ दीपावली की रात परिवार के सदस्य आपस में खुशहाली के लिए यह परंपरा निभाते हैं।