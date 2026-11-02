धर्म डेस्‍क। नवंबर के पहले हफ्ते में दिवाली शुरू हो जाएगी और इस त्योहार के लिए हर कोई उत्साहित रहता है। दिवाली आते ही बाजार में शॉपिंग करने वालों की भीड़ लग जाती है। घर में खाने-पीने की चीजों की खुशबू फैल जाती है। दिवाली के सभी त्योहारों की पूजा शुभ दिनों में की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि इस साल दिवाली के सभी त्योहारों की तारीखें और शुभ समय क्या हैं।

दिवाली 8 नवंबर को है या 9 नवंबर को? सही तारीख पता करें हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस साल दिवाली रविवार, 8 नवंबर, 2026 को मनाई जाएगी। कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाने का रिवाज है। इस साल अमावस्या तिथि 8 नवंबर को सुबह 11:27 बजे शुरू होगी और 9 नवंबर को दोपहर 12:31 बजे खत्म होगी। इसलिए, अगर अमावस्या तिथि दोनों दिन भी पड़े, तो भी कैलेंडर के अनुसार 8 नवंबर को दिवाली मनाना शुभ माना जाता है। इस दिन शाम को देवी लक्ष्मी की पूजा की जाएगी।

लक्ष्मी पूजा का शुभ समय क्या है? इस साल दिवाली यानी 8 नवंबर को प्रदोष काल शाम 5:31 बजे से रात 8:9 बजे तक रहेगा। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर प्रदोष काल में देवी लक्ष्मी की पूजा करने का खास महत्व है। माना जाता है कि इस समय लक्ष्मी पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। पंचांग के अनुसार, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का शुभ समय शाम 5:54 बजे से शाम 7:50 बजे तक है। हालांकि, शहर के हिसाब से पूजा के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का महत्व हिंदू धर्म में दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन और खुशियां आती हैं। इसलिए दिवाली के दिन हर घर में दीये जलाकर और आकर्षक सजावट करके देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है।