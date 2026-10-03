क्यों खास होती है अष्टमी-नवमी के बीच की 'संधि पूजा'? अकाल बोधन से सिंदूर खेला तक….जानें दुर्गा पूजा की तिथि

धर्म डेस्क। आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि के साथ ही देशभर में देवी शक्ति की उपासना का महापर्व शुरू हो जाता है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा की एक अनूठी छटा देखने को मिलती है। बंगाल में दुर्गा पूजा का मुख्य उत्सव षष्ठी तिथि (बोलो/अकाल बोधन) से आरंभ होकर विजयादशमी पर प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न होता है।
साल 2026 में दुर्गा पूजा कब से शुरू हो रही है और महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी से लेकर माता की विदाई (विसर्जन) किस दिन होगी, आइए जानते हैं पंचांगीय तिथियों के अनुसार संपूर्ण तिथि-
16 व 17 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार/शनिवार)- दुर्गा पूजा का विधिवत शुभारंभ षष्ठी तिथि से होता है। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 16 अक्टूबर की सुबह 03:25 बजे से शुरू होकर 17 अक्टूबर की सुबह 05:54 बजे तक रहेगी। स्थानीय सूर्योदय और बंगाल पंचांग के अनुसार 16 और 17 अक्टूबर को कल्पारंभ, अकाल बोधन और आमंत्रण व अधिवास के अनुष्ठान किए जाएंगे।
18 अक्टूबर 2026 (रविवार)- सप्तमी तिथि 17 अक्टूबर की सुबह 05:54 बजे से शुरू होकर 18 अक्टूबर की सुबह 08:27 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार महासप्तमी 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन 'नवपत्रिका प्रवेश' (कोलाबोउ पूजा) का विशेष विधान होता है।
19 अक्टूबर 2026 (सोमवार)- दुर्गा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन महाअष्टमी 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन माता दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा, कुमारी पूजा और अष्टमी-नवमी के संधि काल में प्रसिद्ध 'संधि पूजा' संपन्न की जाएगी।
20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)- द्रिक पंचांग के अनुसार महानवमी 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन नवमी का विशेष महायज्ञ, हवन और नवदुर्गा की अंतिम आहुति दी जाती है।
21 अक्टूबर 2026 (बुधवार)- उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में 20 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा, जबकि बंगाल परंपरा के अनुसार विजयादशमी 21 अक्टूबर 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन मंडपों में सुहागिन महिलाओं द्वारा 'सिंदूर खेला' की परंपरा निभाई जाती है, जिसके बाद ढोल-ढाक की थाप पर अश्रुपूर्ण नेत्रों से मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर उन्हें विदाई दी जाती है।
शास्त्रों के अनुसार दुर्गा पूजा के अनुष्ठान स्थानीय सूर्योदय (विशेषकर कोलकाता पंचांग) और तिथियों के घटने-बढ़ने पर निर्भर करते हैं। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय पंचांगीय समय के अनुसार पूजन के मुहूर्तों में आंशिक अंतर हो सकता है।
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