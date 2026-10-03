क्यों खास होती है अष्टमी-नवमी के बीच की 'संधि पूजा'? अकाल बोधन से सिंदूर खेला तक….जानें दुर्गा पूजा की तिथि

धर्म डेस्क। आश्विन माह की शारदीय नवरात्रि के साथ ही देशभर में देवी शक्ति की उपासना का महापर्व शुरू हो जाता है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा की एक अनूठी छटा देखने को मिलती है। बंगाल में दुर्गा पूजा का मुख्य उत्सव षष्ठी तिथि (बोलो/अकाल बोधन) से आरंभ होकर विजयादशमी पर प्रतिमा विसर्जन के साथ संपन्न होता है।

साल 2026 में दुर्गा पूजा कब से शुरू हो रही है और महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी से लेकर माता की विदाई (विसर्जन) किस दिन होगी, आइए जानते हैं पंचांगीय तिथियों के अनुसार संपूर्ण तिथि- दुर्गा पूजा 2026: तिथियों की पूरी सूची 16 व 17 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार/शनिवार)- दुर्गा पूजा का विधिवत शुभारंभ षष्ठी तिथि से होता है। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि 16 अक्टूबर की सुबह 03:25 बजे से शुरू होकर 17 अक्टूबर की सुबह 05:54 बजे तक रहेगी। स्थानीय सूर्योदय और बंगाल पंचांग के अनुसार 16 और 17 अक्टूबर को कल्पारंभ, अकाल बोधन और आमंत्रण व अधिवास के अनुष्ठान किए जाएंगे।