    February 2026 Vivah Muhurat: फरवरी 2026 में शुभ विवाह के कई मुहूर्त, जानिए किन तारीखों को बजेंगी शहनाइयां

    February 2026 Vivah Muhurat: सनातन धर्म में फाल्गुन मास का विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी दौरान महा ...और पढ़ें

    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 06:40:07 PM (IST)
    February 2026 Vivah Muhurat: फरवरी 2026 में शुभ विवाह के कई मुहूर्त, जानिए किन तारीखों को बजेंगी शहनाइयां
    । फरवरी 2026 में फाल्गुन महीने के दौरान कई शुभ तिथियां और योग बन रहे हैं।

    धर्म डेस्क: सनातन धर्म में फाल्गुन मास को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह महीना भगवान शिव की आराधना को समर्पित होता है। इसी मास में महाशिवरात्रि का पावन पर्व और रंगों से भरी होली का उत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जबकि फाल्गुन पूर्णिमा के बाद होली मनाई जाती है।

    naidunia_image

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, फाल्गुन मास विवाह संस्कार के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस महीने विवाह करने से वर-वधू को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दांपत्य जीवन सुखमय रहता है। ऐसे में वर्ष 2026 के फरवरी माह में पड़ने वाले फाल्गुन मास के विवाह मुहूर्तों (February 2026 Wedding Dates) को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।


    फरवरी 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त (Shubh Vivah Muhurat February 2026)

    तिथि पक्ष तिथि विवरण नक्षत्र योग
    5 फरवरी 2026 कृष्ण पक्ष चतुर्थी एवं पंचमी उत्तराफाल्गुनी, हस्त
    6 फरवरी 2026 कृष्ण पक्ष पंचमी हस्त शिववास योग
    8 फरवरी 2026 कृष्ण पक्ष सप्तमी स्वाति
    10 फरवरी 2026 कृष्ण पक्ष नवमी अनुराधा ध्रुव योग
    12 फरवरी 2026 कृष्ण पक्ष एकादशी मूल हर्षण योग
    14 फरवरी 2026 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी उत्तराषाढ़ा सिद्धि योग
    19 फरवरी 2026 शुक्ल पक्ष तृतीया उत्तर भाद्रपद शिववास योग
    20 फरवरी 2026 शुक्ल पक्ष तृतीया एवं चतुर्थी उत्तर भाद्रपद, रेवती
    21 फरवरी 2026 शुक्ल पक्ष चतुर्थी एवं पंचमी रेवती
    24 फरवरी 2026 शुक्ल पक्ष नवमी रोहिणी
    25 फरवरी 2026 शुक्ल पक्ष नवमी एवं दशमी मृगशिरा
    26 फरवरी 2026 शुक्ल पक्ष दशमी मृगशिरा

