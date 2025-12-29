February 2026 Vivah Muhurat: फरवरी 2026 में शुभ विवाह के कई मुहूर्त, जानिए किन तारीखों को बजेंगी शहनाइयां

धर्म डेस्क: सनातन धर्म में फाल्गुन मास को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। यह महीना भगवान शिव की आराधना को समर्पित होता है। इसी मास में महाशिवरात्रि का पावन पर्व और रंगों से भरी होली का उत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जबकि फाल्गुन पूर्णिमा के बाद होली मनाई जाती है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, फाल्गुन मास विवाह संस्कार के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस महीने विवाह करने से वर-वधू को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दांपत्य जीवन सुखमय रहता है। ऐसे में वर्ष 2026 के फरवरी माह में पड़ने वाले फाल्गुन मास के विवाह मुहूर्तों (February 2026 Wedding Dates) को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।