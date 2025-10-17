उज्जैन महाकाल के आंगन में छाएगा पांच दिवसीय दीपपर्व का उल्लास

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में शनिवार को धनत्रयोदशी से पांच दिवसीय दीपपर्व का उल्लास छाएगा। पुजारी, पुरोहित राष्ट्र की सुख, समृद्धि के लिए चांदी के सिक्के से महाकाल की महापूजा करेंगे। 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा होगी। दीपपर्व पर मंदिर में आकर्षक विद्युत व पुष्प सज्जा की जाएगी।

पांच दिन में किस दिन क्या होगा जानिए। धनत्रयोदशी : महाकाल पर न्यौछावर होंगे चांदी के सिक्के धनत्रयोदशी पर पुरोहित समिति द्वारा भगवान महाकाल की महापूजा की जाएगी। राष्ट्र में सुख,समृद्धि के लिए भगवान को चांदी का सिक्का अर्पित कर पूजा अर्चना की जाएगी। मान्यता है भगवान महाकाल की इस प्रकार पूजा अर्चना करने से राष्ट्र में धन धान्य व सुख समृद्धि बनी रहती है। महाकाल की महापूजा के बाद मंदिर समिति द्वारा चिकित्सा इकाई में आरोग्यता के लिए भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाएगा।