महाकाल में 300 साल से शहनाई वादन की परंपरा, अब पांच आरती में बैंड भी बजेगा

राजेश वर्मा, नईदुनिया उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर की वाद्य वादन परंपरा में बैंड के रूप में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बीते 300 साल से मंदिर में सुबह व शाम को शहनाई बजाई जाती है। लेकिन अब पांच आरती में बैंड भी बजाया जाएगा। मंदिर समिति अपना बैंड बनाने जा रही है। इसके लिए वाद्य वादकों का ट्रायल चल रहा है। इसके बाद आउट सोर्स के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। दानदाताओं के सहयोग से वाद्य यंत्र भी खरीदे जाएंगे।

पुलिस बैंड हमेशा पालकी के आगे महाकाल मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती संपन्न होने के बाद सुबह 6 बजे तथा शाम को 7 बजे शहनाई वादन होता है। सिंधिया स्टेट के समय से यह परंपरा चली आ रही है। 300 साल से शहनाई वादक वंश परंपरा के अनुसार आज भी निर्धारित समय पर शहनाई बजाने आते हैं। इसके अलावा श्रावण-भद्रपद मास में निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी में पुलिस बैंड अपनी सेवा देता है। मंदिर की परंपरा अनुसार पुलिस बैंड हमेशा पालकी के आगे चलता है।