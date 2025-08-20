मेरी खबरें
    गणपति बप्पा मोरया... बाजार से लेकर ऑनलाइन तक गणेश प्रतिमा की बुकिंग शुरू

    By Anoop Bhargav
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 04:57:52 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 05:07:15 PM (IST)
    गणेश उत्‍सव की तैयारियां जोरों पर।

    HighLights

    1. बाजार से लेकर ऑ नलाइन तक गणेश प्रतिमा की बुकिंग शुरू।
    2. बाजार में पांच हजार से 22 हजार तक की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं।
    3. मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ी, एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं आईं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। गणेशोत्सव को लेकर शहर में तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। बाजार से लेकर आनलाइन प्लेटफार्म तक गणेश प्रतिमाओं की बुकिंग शुरू हो गई है। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व के लिए लोग घर और पंडाल सजाने की तैयारियां कर रहे हैं।

    इधर गणेश उत्सव के दौरान लगने वाले पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा, अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

    जीवाजीगंज निवासी मूर्तिकार महेश माहौर बताते हैं कि इस बार लोगों में खासा उत्साह है। उनके यहां पांच हजार से लेकर 22 हजार रुपये तक की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। रोजाना पांच से छह प्रतिमाएं लोग बुक करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सबसे छोटी प्रतिमा तीन फीट की है, जबकि बड़ी प्रतिमाओं की ऊंचाई और डिजाइन ग्राहकों की मांग के अनुसार तय होती है।

    माहौर ने कहा कि इस बार आधुनिक डिजाइनों के साथ-साथ पारंपरिक स्वरूप वाली प्रतिमाओं की भी मांग अधिक है। मूर्तिकारों का कहना है कि त्योहार नजदीक आते ही बुकिंग और बढ़ने की संभावना है। छोटे से लेकर बड़े आयोजनों के लिए प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। बाजार में पूजा सामग्री, सजावटी सामान और पंडालों के निर्माण का काम भी जोर पकड़ रहा है।

    ऑनलाइन भी हो रहे आर्डर

    गणेश प्रतिमा के साथ सजावट का सामान और पूजन सामग्री आनलाइन प्लेटफार्म पर बुक की जा रही हैं। इससे शहर के लोग अपनी पसंद की प्रतिमा और सामग्री घर बैठे ही मंगा सकते हैं। शंकर-पार्वती के साथ गणेश की प्रतिमा की मांग ज्यादा है।

    पर्यावरण–अनुकूल प्रतिमाएं भी आकर्षण

    इस बार लोगों में ईकोफ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की भी मांग बढ़ी है। मिट्टी से बनी ये प्रतिमाएं विसर्जन के समय पानी में घुल जाती हैं और प्रदूषण नहीं फैलाती हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कई परिवार पारंपरिक प्रतिमाओं के साथ पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाओं की ओर भी रुख कर रहे हैं।

