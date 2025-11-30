मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Geeta Jayanti 2025: कैसे करें श्रीमद्भागवत गीता का शुद्ध पाठ? जानें पवित्रता, नियम और जरूरी सावधानियां

    Geeta Jayanti 2025: मोक्षदा एकादशी के पावन दिन को हर वर्ष गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अर्जुन को महाज्ञान प्रदान करते हुए श्रीमद्भागवत गीता का उपदेश दिया था। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दार्शनिक शास्त्र है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 08:02:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 08:02:46 PM (IST)
    Geeta Jayanti 2025: कैसे करें श्रीमद्भागवत गीता का शुद्ध पाठ? जानें पवित्रता, नियम और जरूरी सावधानियां
    गीता जयंती 2025: मोक्षदा एकादशी पर जानें गीता पाठ के नियम और परंपराओं का सही महत्व

    HighLights

    1. गीता जयंती मोक्षदा एकादशी पर मनाई जाती है
    2. पाठ से पहले स्नान एवं शुद्ध वस्त्र आवश्यक
    3. शांत स्थान पर बैठकर करें गीता पाठ

    धर्म डेस्क: धर्म परंपराओं में गीता जयंती का विशेष स्थान माना गया है, जो हर वर्ष मोक्षदा एकादशी के शुभ अवसर पर मनाई जाती है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अध्यात्म, आत्मज्ञान और जीवन के सिद्धांतों को समझने का सर्वोत्तम अवसर भी प्रदान करता है। श्रीमद्भागवत गीता का पाठ इस दिन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि यदि गीता के ज्ञान को श्रद्धा, अनुशासन और पवित्र भाव से ग्रहण किया जाए, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं।

    naidunia_image

    सबसे पहले करें ये कार्य

    गीता पाठ शुरू करने से पहले अपने शरीर और वातावरण की पवित्रता सुनिश्चित करना सबसे आवश्यक है। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे तथा शुद्ध वस्त्र पहनें। इसके बाद एक शांत एवं स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। जमीन पर आसन बिछाकर बैठें और मन को स्थिर करते हुए भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करें। यही अवस्था पाठ के लिए श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और अध्यात्म का अनुभव गहरा होता है।


    ध्यान रखें ये महत्वपूर्ण बातें

    गीता पाठ के दौरान शांति और पवित्रता की विशेष आवश्यकता होती है। जिस स्थान पर आप बैठें, वह स्थान शांत, स्वच्छ और व्यवधान-रहित होना चाहिए। पाठ के समय किसी प्रकार की बातचीत, मोबाइल फोन का उपयोग या अन्य विचलन से बचना चाहिए। आपने जो अध्याय आरंभ किया है, उसे बीच में रोके बिना पूरा करना गीता पाठ की शास्त्रीय मर्यादा है। इससे मन निरंतर एक विषय में स्थिर रहता है और अध्ययन का प्रभाव अधिक गहन होता है।

    इन गलतियों से बचना बेहद जरूरी

    धार्मिक नियमों के अनुसार गीता को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसे सदैव लकड़ी की चौकी, आसन या पवित्र स्थान पर ही स्थापित करें। गंदे या बिना धुले हाथों से गीता ग्रंथ को स्पर्श न करें। पाठ करते समय नकारात्मक विचार, क्रोध, आलस्य या अशुद्ध भाव मन में न आने दें। ये सभी बातें अध्यात्मिक ऊर्जा को बाधित करती हैं और पाठ से मिलने वाले फल को कम कर देती हैं।

    यह भी पढ़ें- Mokshada Ekadashi 2025: भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ दिन, जानिए मोक्षदा एकादशी 2025 तिथि व महत्त्व

    तभी मिलेगा गीता पाठ का पूर्ण लाभ

    गीता पाठ का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब इसके उपदेशों को केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि समझा और जीवन में अपनाया जाए। श्रीमद्भागवत गीता कर्म को सर्वोच्च स्थान देती है। इसलिए गीता के संदेश केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हैं। श्रद्धा, एकाग्रता और अनुशासन के साथ किया गया पाठ व्यक्ति के विचारों, आचरण और जीवन दिशा में अद्भुत परिवर्तन लाने में सक्षम होता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.