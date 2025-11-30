Mokshada Ekadashi 2025: भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ दिन, जानिए मोक्षदा एकादशी 2025 तिथि व महत्त्व

धर्म डेस्क: धर्म ग्रंथों में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी (Mokshada Ekadashi 2025 Date) का व्रत 01 दिसंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आती है और इसे मोक्ष प्रदान करने वाली तिथि कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने तथा विधिपूर्वक व्रत रखने से साधक के जीवन में पापों का नाश होता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है।

मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व धार्मिक विश्वासों के अनुसार, मोक्षदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाता है और उसके अधूरे कार्य भगवान विष्णु की कृपा से पूर्ण होते हैं। इस दिन किया गया व्रत और पूजा व्यक्ति के मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करती है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि एकादशी का व्रत यदि बिना पारण के रह जाए तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए द्वादशी तिथि पर पारण करना अनिवार्य माना गया है।

मोक्षदा एकादशी शुभ मुहुर्त इस वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर को रात 09:29 मिनट पर होगी और इसका समापन 01 दिसंबर को रात 07:01 मिनट पर होगा। तिथि परिवर्तन की यह अवधि दर्शाती है कि मोक्षदा एकादशी का मुख्य व्रत 01 दिसंबर को संपन्न होगा। व्रत का पारण 02 दिसंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह 06:51 मिनट से 09:04 मिनट तक है। इस समयावधि में व्रती भोजन ग्रहण कर व्रत का समापन कर सकते हैं। पारण के लिए शास्त्रों में सुझाई गई सही विधि का पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे व्रत का फल संपूर्ण प्राप्त हो सके।