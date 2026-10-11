शारदीय नवरात्र... हाथी पर सवार होकर आईं मां दुर्गा, पूरे नौ दिन के रहेंगे नवरात्र, अष्टमी तिथि को लेकर विद्वानों में मतांतर

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन : अश्विन शुक्ल प्रतिपदा पर रविवार को शारदीय नवरात्र का आरंभ हो गया है। इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आईं हैं। धर्मशास्त्र के जानकारों के अनुसार गजवाहिनी दुर्गा सुख, समृद्धि लाएंगी। इस बार नवरात्र पूरे नौ दिन के रहेंगे।

अष्टमी तिथि को लेकर विद्वानों में मतांतर दिखाई दे रहा है। कुछ विद्वान 18 अक्टूबर को अष्टमी तिथि होना बता रहे हैं। वहीं कुछ विद्वान 19 नवंबर को उदयकाल में अष्टमी तिथि को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। शारदीय नवरात्र में सर्वार्थसिद्धि, अमृत सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो साधना आराधना की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है।

ज्योतिषाचार्य पं.अमर डब्बावाला ने बताया श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस दिन से नवरात्र का आरंभ होता है। उस दिन के वार के अनुसार माता का वाहन तय होता है। इस बार रविवार के दिन नवरात्र का आरंभ हो रहा है, इसलिए माता दुर्गा का वाहन हाथी है। हाथी पर सवार माता दुर्गा की आराधना भक्तों के लिए मंगलकारी है। इससे भारतीय अर्थ व्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी। इस बार नवरात्र में 14 अक्टूबर को अमृत सिद्धि योग रहेगा। वहीं 18 व 19 अक्टूबर को सर्वार्थसिद्धि योग की साक्षी रहेगी। इन विशिष्ट योगों में देवी दुर्गा की साधना मनोवांछित फल प्रदान करने वाली मानी गई है।