भोपाल में छठ पूजा : शीतलदास की बगिया, खटलापुरा पर मनेगा पर्व; बरखेड़ा में नर्मदा जल के 5 कुंड तैयार

नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। भोजपुरी समाज की लोकआस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ पूजन उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। पर्व के दूसरे दिन शनिवार को 'खरना' की पारंपरिक रस्म निभाई गई, जिसके साथ ही व्रती महिलाओं का 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो गया। 15 नवंबर को शाम के समय व्रती महिलाएं शहर के विभिन्न घाटों पर पहुंचकर अस्ताचलगामी (डूबते) सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी।

सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस महापर्व का पारण होगा। पूजन के लिए राजधानी के सभी प्रमुख घाटों पर साफ-सफाई और आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। शीतलदास की बगिया में होगा 2100 दीपों का दीपदान भोजपुरी एकता मंच समिति द्वारा कमला पार्क स्थित शीतलदास की बगिया घाट पर भव्य छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। मंच के अध्यक्ष कुंवर प्रसाद ने बताया कि पूरे घाट को पीले वस्त्रों और ध्वजों से सजाया गया है। शाम को 2100 दीपों का दीपदान व भव्य आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगी। सांस्कृतिक संध्या में बिहार के सुप्रसिद्ध गायक हंसनाथ मिश्रा उर्फ मिठ्ठू मिश्रा और वाराणसी के सक्षम शर्मा छठ गीतों की प्रस्तुति देंगे। समापन पर स्वल्पाहार की व्यवस्था भी रहेगी।