दीवाली की शाम किसी सुनसान जगह और चौराहों पर जाने की है मनाही, जानिए वजह

धर्म डेस्‍क। धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर सूरज डूबने के बाद, खासकर शाम 5 बजे के बाद सुनसान या सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए।

धार्मिक परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात नेगेटिव और तामसिक शक्तियां ज़्यादा एक्टिव होती हैं।

इसलिए, सुरक्षा और शुभता के लिए सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। धार्मिक और प्रैक्टिकल सावधानियां ये हैं।

सुनसान जगहों से दूर रहें

दिवाली पर ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां आमतौर पर ट्रैफिक नहीं होता है या लोग कम एक्टिव होते हैं।

चौराहे पार करने से बचें

दिवाली की शाम को पूजा करने के बाद, बिना किसी ज़रूरी वजह के चौराहे पार करने से बचना चाहिए। अगर जाना ही पड़े, तो ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर पड़ी किसी अनजान चीज़ या जादू-टोने से जुड़ी चीज़ पर पैर न पड़ जाए।