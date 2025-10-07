Karva Chauth 2025: 10 अक्टूबर को करवा चौथ, जानिए शुभ मुहूर्त... इस बात का रखें ध्यान, वरना नहीं दिखेगा चांद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। करवा चौथ का निर्जल व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को कई शुभ दुर्लभ संयोग में महिलाएं रखेंगी। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ करवाचौथ का व्रत करने वाली सौभाग्यवती महिलाओं पर भगवान चंद्र देव की कृपा रहेगी। उन्हें चंद्र देव के दर्शनों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार शुक्रवार को चंद्रोदय रात्रि आठ बजकर 12 मिनट पर होगा लेकिन चंद्र दर्शन में बादल बाधक बन सकते हैं।

मौसम विभाग ने किया अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार की रात को आसमान में बादल छाये रहेंगे। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया की सुहागिनों का पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम को चांद का दीदार करने के बाद ही व्रत खोलती हैं महिलाएं रस्म के लिए अपनी पूजा की थाली को सजाती हैं फिर चंद्रमा की पूजा कर अपने पति को चलनी से देखकर उनके हाथ से जल पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पर बनेगा ग्रहों का दुर्लभ संयोग करवा चौथ पर इस बार ग्रहों का अद्भुत संयोग बनने जा रहा है।