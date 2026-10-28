Karwa Chauth 2026 Wishes: करवा चौथ का पवित्र त्योहार, जिसे करक चतुर्थी भी कहा जाता है, इस साल 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन, शादीशुदा औरतें अपने पतियों के लिए पूरे दिन का व्रत या निर्जला व्रत (बिना खाना और पानी पिए व्रत) रखती हैं और उनकी लंबी उम्र, सुरक्षा और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं।

महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक व्रत रखती हैं। औरतें पारंपरिक कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, तोहफ़े लेती हैं और इस पवित्र दिन का आनंद लेने के लिए एक साथ आती हैं।

वे छलनी से चांद और अपने पतियों का चेहरा देखकर अपना व्रत तोड़ती हैं। यहां कुछ मैसेज, SMS और WhatsApp स्टेटस दिए गए हैं जिन्हें आप इस पवित्र मौके पर इस्तेमाल और शेयर कर सकते हैं।

करवा चौथ 2026 की शुभकामनाएं और संदेश

--“करवा चौथ की चाँदनी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ और प्यार लाए। आपको करवा चौथ की शुभकामनाएँ। आपका दिन शानदार हो।”

-दिन लंबा लगता है और चाँद नहीं दिखता, प्यासा, भूखा, फिर भी चलता रहता है। भारतीय महिलाओं को उनके त्याग और प्यार के लिए सलाम, वे स्वर्ग से देवी का अवतार हैं। करवा चौथ की शुभकामनाएँ!

--यह दिन आप दोनों के बीच प्यार के बंधन को और मज़बूत करे। भगवान आपको एक खुशहाल और लंबी शादीशुदा ज़िंदगी का आशीर्वाद दें।

सुख दुख में हम तुम

हर पल साथ निभाएँगे

एक जन्म नहीं सातों जन्म

पति पत्नी बनेंगे

हैप्पी करवा चौथ 2026!

--चलो आज साथ में चाँद को देखते हैं। जैसे यह आसमान में चमकता है, वैसे ही प्यार हमारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाए।

--"इस करवा चौथ की रात, आपकी चूड़ियों की खनक और मेहंदी के रंग आपके लिए गुड लक लाएं! हैप्पी करवा चौथ!"

--"आपको करवा चौथ की शुभकामनाएं! आज और साल के हर दिन आपकी ज़िंदगी चांद की तरह चमके।"

Karwa Chauth से पहले शुक्र की अस्‍त स्थिति नवविवाहिताओं के व्रत के लिए शुभ या अशुभ?

--"मैंने तुम्हें देखा और मेरा व्रत पूरा हो गया।

आसमान में एक चाँद है और एक मेरे सामने है

मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं माँग सकती थी

धन्यवाद, प्यार, तुम्हारे सारे प्यार के लिए।

हैप्पी करवा चौथ 2026

--हम यह दिन साल में एक बार मना सकते हैं, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में हर दिन, हर मिनट तुम्हारी मौजूदगी का जश्न मनाती हूँ। हैप्पी करवा चौथ, पति!

--सिंदूर तुम्हारी दुआओं की गवाही दे, मंगल सूत्र तुम्हें उन वादों की याद दिलाए जो तुम्हें बाँधते हैं, और मेहंदी का रंग तुम्हारे प्यार की गहराई को साबित करे। हैप्पी करवा चौथ।

--तुम मेरे लिए दुनिया हो, और इस करवा चौथ पर, मैं हमारे प्यार को हमेशा संजोकर रखने और उसकी रक्षा करने का वादा करती हूँ। हैप्पी करवा चौथ, जानेमन!

--ऐसे प्यार की कामना करती हूँ जो भगवान शिव और पार्वती के बीच के बंधन जितना अटूट हो। हैप्पी करवा चौथ, मेरे प्यारे।

मेहंदी लगाई है हाथों पर

माथे पर सिंदूर लगाया है

पिया आजा पास हमारे

देख चांद भी निकल आया है।

करवा चौथ 2026 की हार्दिक बधाई