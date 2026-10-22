धर्म डेस्‍क। करवा चौथ भारत में शादीशुदा महिलाओं का बहुत महत्‍वपूर्ण त्योहार है, जिसे व्रत, प्रार्थना और रीति-रिवाजों के साथ अपने पतियों के प्रति प्यार और समर्पण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। परिवार भी परंपराओं का सम्मान करने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहू के लिए करवा चौथ सरगी और सास के लिए पोही बाया जैसे तोहफ़े देते हैं। करवा चौथ का पर्व महिलाएं कार्तिक महीने (अक्टूबर-नवंबर) के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाती हैं। 2026 में, करवा चौथ शुक्रवार, 29 अक्टूबर को है। आइये जानते हैं इसके बारे में विस्‍तार से।

कबसे हुई करवा चौथ की शुरुआत लोककथाओं के अनुसार, करवा चौथ की शुरुआत तब हुई जब औरतों ने पुराने ज़माने में युद्धों में हिस्सा लेने वाले अपने पतियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। यह भी माना जाता है कि करवा चौथ फसल के मौसम के खत्म होने का निशान है और परिवार के रिश्तों को मज़बूत करने का मौका देता है। करवा चौथ त्योहार की शुरुआत का कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं है। भगवद् गीता के रिकॉर्ड इस दिन को पौराणिक समय से जोड़ते हैं। जिसमें रानी वीरवती की कहानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है।

करवा चौथ पूजा और परंपराएं 2026 करवा चौथ भारत में शादीशुदा महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी त्योहार है। एक ऐसा दिन, जब कोई अपने पति के लिए पूरे प्यार और सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखती है, प्रार्थना करती है, और रीति-रिवाज करती है। अब चलिए कहानियों, रस्मों और करवा चौथ की तारीख पर बात करते हैं। करवा चौथ की कहानी कहानी रानी वीरवती के बारे में है, जो अपने व्रत के दौरान बेहोश हो गई थीं। उनके भाई ने उन्हें यह कहकर धोखा दिया कि चांद निकल आया है। कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने अपना व्रत (व्रत) तोड़ा और उनके पति की मौत हो गई। देवी इंद्राणी के मार्गदर्शन में, उन्होंने हर महीने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और आखिरकार अपनी भक्ति से अपने पति को वापस ज़िंदा कर लिया।

व्रत और सरगी की रस्में करवा चौथ 2026 सरगी का समय सुबह 6:19 AM बजे शुरू होता है। सरगी सुबह होने से पहले का खाना है, और इसमें फल, मिठाई, नमकीन चीज़ें और सूखे मेवे होते हैं, जो सास अपनी बहू के लिए बनाती हैं। यह खाना लंबे निर्जला व्रत के लिए ताकत देता है। प्रतीकात्मक रूप से, यह आशीर्वाद देता है और परिवारों के बीच के रिश्ते को मज़बूत करता है। शाम की पूजा विधि रस्मों के अनुसार, करवा चौथ 2026 पूजा का समय शाम के समय मनाया जाता है। औरतें एक सजी हुई थाली लेकर आती हैं जिसमें दीया, चावल, सिंदूर, मिठाई और पानी से भरा करवा होता है। वे एक साथ बैठकर पूजा-पाठ करती हैं, करवा चौथ की कथा सुनती हैं और चांद निकलने से पहले थाली घुमाती हैं। चंद्रोदय का पारंपरिक रिवाज आखिरी रस्म चांद निकलने के बाद की जाती है। करवा चौथ 2026 का चांद निकलने का समय रात 08:13 PM है। औरत छलनी से चांद को देखती है और फिर पानी चढ़ाती है। इसके बाद, वह उसी छलनी से पति को देखती है। फिर पति उसे पानी और मिठाई देकर व्रत तोड़ता है। करवा चौथ 2026: 29 अक्टूबर को रखा जाएगा व्रत, जानें पूजा से लेकर चंद्रोदय तक की पूरी जानकारी करवा चौथ की रस्में और रस्में - मेहंदी से लेकर चांद निकलने तक पूरे देश में लोग करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए कई रस्में करते हैं। यहां सभी रस्मों की लिस्ट दी गई है। मेहंदी भारतीय औरतें इस शुभ मौके और त्योहार पर किस्मत को अपनी ओर खींचने के लिए मेहंदी लगाती हैं। करवा चौथ मेहंदी पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की निशानी है। सरगी और सुबह का खाना पूरे दिन का व्रत रखने से पहले, औरतें जल्दी उठती हैं, नहाती हैं और सरगी खाती हैं! इसे सास बनाती हैं, और सरगी थाली में खाने की चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और शगुन शामिल होते हैं। दिन के लिए श्रृंगार और तैयार होना करवा चौथ के दिन, शादीशुदा औरतें सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, ज़्यादातर लाल रंग के! वे सिंदूर लगाती हैं और मंगल सूत्र और चूड़ा भी पहनती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार, लाल रंग शुभ होता है, इसलिए इसे इस दिन के लिए चुना जाता है।