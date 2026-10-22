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करवा चौथ व्रत और सरगी की रस्‍में, विधि और कहानी, पढ़ें विस्‍तार से संपूर्ण जानकारी

करवा चौथ भारत में शादीशुदा औरतों का बहुत पसंदीदा त्योहार है, जिसे व्रत, प्रार्थना और रीति-रिवाजों के साथ अपने पतियों के प्रति प्यार और समर्पण के प्रती...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 02:20:05 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 02:47:05 PM (IST)
करवा चौथ व्रत और सरगी की रस्‍में, विधि और कहानी, पढ़ें विस्‍तार से संपूर्ण जानकारी
करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी।

HighLights

  1. हिंदू परंपरा में करवा चौथ का पर्व खास महत्‍व रखता है।
  2. यह पति व पत्‍नी के लिए गृहस्‍थ जीवन का अहम प्रसंग है।
  3. अच्‍छे भविष्‍य के लिए दोनों व्रत एवं रिवाजों का पालन करते हैं।

धर्म डेस्‍क। करवा चौथ भारत में शादीशुदा महिलाओं का बहुत महत्‍वपूर्ण त्योहार है, जिसे व्रत, प्रार्थना और रीति-रिवाजों के साथ अपने पतियों के प्रति प्यार और समर्पण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। परिवार भी परंपराओं का सम्मान करने और रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहू के लिए करवा चौथ सरगी और सास के लिए पोही बाया जैसे तोहफ़े देते हैं। करवा चौथ का पर्व महिलाएं कार्तिक महीने (अक्टूबर-नवंबर) के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाती हैं। 2026 में, करवा चौथ शुक्रवार, 29 अक्टूबर को है। आइये जानते हैं इसके बारे में विस्‍तार से।

कबसे हुई करवा चौथ की शुरुआत

लोककथाओं के अनुसार, करवा चौथ की शुरुआत तब हुई जब औरतों ने पुराने ज़माने में युद्धों में हिस्सा लेने वाले अपने पतियों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। यह भी माना जाता है कि करवा चौथ फसल के मौसम के खत्म होने का निशान है और परिवार के रिश्तों को मज़बूत करने का मौका देता है। करवा चौथ त्योहार की शुरुआत का कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं है। भगवद् गीता के रिकॉर्ड इस दिन को पौराणिक समय से जोड़ते हैं। जिसमें रानी वीरवती की कहानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है।


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करवा चौथ पूजा और परंपराएं 2026

करवा चौथ भारत में शादीशुदा महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी त्योहार है। एक ऐसा दिन, जब कोई अपने पति के लिए पूरे प्यार और सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखती है, प्रार्थना करती है, और रीति-रिवाज करती है। अब चलिए कहानियों, रस्मों और करवा चौथ की तारीख पर बात करते हैं।

करवा चौथ की कहानी

कहानी रानी वीरवती के बारे में है, जो अपने व्रत के दौरान बेहोश हो गई थीं। उनके भाई ने उन्हें यह कहकर धोखा दिया कि चांद निकल आया है। कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने अपना व्रत (व्रत) तोड़ा और उनके पति की मौत हो गई। देवी इंद्राणी के मार्गदर्शन में, उन्होंने हर महीने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और आखिरकार अपनी भक्ति से अपने पति को वापस ज़िंदा कर लिया।

व्रत और सरगी की रस्में

करवा चौथ 2026 सरगी का समय सुबह 6:19 AM बजे शुरू होता है। सरगी सुबह होने से पहले का खाना है, और इसमें फल, मिठाई, नमकीन चीज़ें और सूखे मेवे होते हैं, जो सास अपनी बहू के लिए बनाती हैं। यह खाना लंबे निर्जला व्रत के लिए ताकत देता है। प्रतीकात्मक रूप से, यह आशीर्वाद देता है और परिवारों के बीच के रिश्ते को मज़बूत करता है।

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शाम की पूजा विधि

रस्मों के अनुसार, करवा चौथ 2026 पूजा का समय शाम के समय मनाया जाता है। औरतें एक सजी हुई थाली लेकर आती हैं जिसमें दीया, चावल, सिंदूर, मिठाई और पानी से भरा करवा होता है। वे एक साथ बैठकर पूजा-पाठ करती हैं, करवा चौथ की कथा सुनती हैं और चांद निकलने से पहले थाली घुमाती हैं।

चंद्रोदय का पारंपरिक रिवाज

आखिरी रस्म चांद निकलने के बाद की जाती है। करवा चौथ 2026 का चांद निकलने का समय रात 08:13 PM है। औरत छलनी से चांद को देखती है और फिर पानी चढ़ाती है। इसके बाद, वह उसी छलनी से पति को देखती है। फिर पति उसे पानी और मिठाई देकर व्रत तोड़ता है।

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करवा चौथ की रस्में और रस्में - मेहंदी से लेकर चांद निकलने तक

पूरे देश में लोग करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए कई रस्में करते हैं। यहां सभी रस्मों की लिस्ट दी गई है।

मेहंदी

भारतीय औरतें इस शुभ मौके और त्योहार पर किस्मत को अपनी ओर खींचने के लिए मेहंदी लगाती हैं। करवा चौथ मेहंदी पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की निशानी है।

सरगी और सुबह का खाना

पूरे दिन का व्रत रखने से पहले, औरतें जल्दी उठती हैं, नहाती हैं और सरगी खाती हैं! इसे सास बनाती हैं, और सरगी थाली में खाने की चीज़ें, ज्वेलरी, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और शगुन शामिल होते हैं।

दिन के लिए श्रृंगार और तैयार होना

करवा चौथ के दिन, शादीशुदा औरतें सबसे अच्छे कपड़े पहनती हैं, ज़्यादातर लाल रंग के! वे सिंदूर लगाती हैं और मंगल सूत्र और चूड़ा भी पहनती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार, लाल रंग शुभ होता है, इसलिए इसे इस दिन के लिए चुना जाता है।

शाम की पूजा और करवा चौथ कथा

औरतें शाम को, चांद दिखने से कुछ घंटे पहले, करवा चौथ कथा सुनने और पूजा करने के लिए इकट्ठा होती हैं। वे सब मिलकर देवी पार्वती की पूजा करती हैं! माना जाता है कि करवा चौथ कथा सुनने से शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल होती है।

करवा चौथ का व्रत कैसे खोलें

  • सभी औरतें शाम को आसमान में चांद देखकर अपना दिन भर का व्रत तोड़ती हैं। व्रत अक्सर पति की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और यह एक रस्म बन जाता है।

  • महिलाएं मिट्टी का दीया जलाकर और कलश में पानी भरकर व्रत तोड़ती हैं। इन सभी को करवा चौथ की थाली में रखें और उस जगह ले जाएं जहां से आपको चांद दिखे, आमतौर पर खुली छत या बालकनी।

  • पति अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है और पत्नी एक महीन छलनी से चांद देखती है। उसके बाद, चांद को पानी दिया जाता है, और पत्नी छलनी से अपने पति को देखती है।

  • इस रस्म के बाद लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की जाती है, और उसके बाद पति अपनी पत्नी को खाने का पहला निवाला या पानी का एक घूंट पिलाता है, जिससे व्रत टूट जाता है।

  • हालांकि अलग-अलग समुदाय इस त्योहार को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं और बताई गई परंपराओं के साथ रस्में भी बदलती हैं, लेकिन करवा चौथ का व्रत खोलने का एक सबसे आम तरीका है।

करवा चौथ क्यों मनाया जाता है?

यहां कुछ मशहूर कहानियां हैं जो करवा चौथ मनाने के पीछे का कारण बताती हैं:

एक बार, अर्जुन खुद को सज़ा देने के लिए नीलगिरी पहाड़ों पर गए! हालाँकि, बाकी भाई उनके बिना मुश्किल में थे। द्रौपदी ने कृष्ण से विनती की, उनसे सही रास्ता पूछा। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को माता पार्वती की कहानी सुनाई, जिन्होंने ऐसी ही हालत में करवा चौथ किया था। तो, द्रौपदी ने अपने सभी पतियों के लिए ऐसा ही किया, और पांडव अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए।

वीरवती सात प्यारे भाइयों में इकलौती बहन थी। उसके पहले करवा चौथ पर, लंबे व्रत के दुख से उसे बचाने के लिए, उसके भाइयों ने पीपल के पेड़ पर एक आईना लगाया जो ऐसा लग रहा था जैसे चांद निकल आया हो। अब, जैसे ही वीरवती ने व्रत तोड़ा, उसे पता चला कि उसके पति की मौत हो गई है। वह तब तक रोती रही जब तक देवी पार्वती उसे बचाने नहीं आईं और बताया कि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया था। वीरवती ने पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा, और आखिर में, यम ने उसके पति को जीवन वापस दे दिया।