करवा चौथ पर अगर चांद न दिखे तो क्या करें? जानें व्रत खोलने के वैकल्पिक विधान

धर्म डेस्क। पति की दीर्घायु और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के साथ गुरुवार को सुहागिनों ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा है। शाम ढलते ही महिलाओं की निगाहें आसमान पर टिकेंगी। लेकिन मौसम में बदलाव, बादलों की आवाजाही और बारिश की आशंका ने चांद के दीदार को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि चंद्रोदय के समय आसमान में बादल छाए रहें और चंद्रमा दिखाई न दे, तो महिलाएं व्रत का पारण कैसे करें?

धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित परंपराओं में ऐसी स्थिति के लिए कुछ वैकल्पिक विधान बताए गए हैं। हालांकि, चंद्र दर्शन के विकल्प को लेकर सभी क्षेत्रों और परिवारों में एक जैसी मान्यता नहीं है। ऐसे में अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय विद्वान की सलाह के अनुसार निर्णय लेना उचित होगा।

चांद नहीं दिखे तो पहले करें यह उपाय 1. चंद्रोदय के समय का रखें ध्यान: जबलपुर में गुरुवार को चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 8:15 से 8:20 बजे के आसपास बताया गया है। बादलों, धुंध और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चंद्रमा दिखाई देने में देर हो सकती है। इसलिए निर्धारित समय के बाद कुछ देर तक आसमान साफ होने की प्रतीक्षा की जा सकती है। 2. चंद्रमा की दिशा में अर्घ्य: यदि बादलों के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो कुछ प्रचलित धार्मिक विधानों के अनुसार स्थानीय चंद्रोदय का समय देखकर चंद्रमा की दिशा की ओर मुख करके चंद्रदेव का स्मरण किया जाता है। इसके बाद जल से अर्घ्य देकर प्रार्थना की जाती है। इस विकल्प को सभी परंपराओं में समान रूप से मान्य नहीं माना जाता, इसलिए परिवार के पुरोहित से परामर्श लेना बेहतर होगा।