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करवाचौथ पर चक्रवात 'अर्नब' का साया! जानिए बादलों और बारिश के बीच MP के सभी शहरों में कब दिखेगा चांद

करवा चौथ के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश में चक्रवात 'अर्नब' के प्रभाव के कारण कई संभागों में घने बादल छाए रहने और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे सुहागिनों को चंद्र दर्शन के लिए अतिरिक्त इंतजार करना पड़ सकता है।

By Digital DeskEdited By: Akriti kumari
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 04:01:32 PM (IST)Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 04:01:32 PM (IST)
करवाचौथ पर चक्रवात 'अर्नब' का साया! जानिए बादलों और बारिश के बीच MP के सभी शहरों में कब दिखेगा चांद

HighLights

  1. करवा चौथ पर मध्य प्रदेश में चक्रवात 'अर्नब' का साया
  2. रीवा, जबलपुर, भोपाल, इंदौर में बारिश की चेतावनी
  3. सिंगरौली में सबसे पहले (रात 08:01) चांद निकलेगा

धर्म डेस्क। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु का महापर्व करवाचौथ 29 अक्टूबर को पूरे श्रद्धाभाव से मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्र दर्शन और अर्घ्य के बाद अपना व्रत पूर्ण करेंगी। हालांकि, इस बार चक्रवात 'अर्नब' के प्रभाव के चलते मध्य प्रदेश के कई संभागों में बादलों का डेरा और बारिश होने का अनुमान है, जिससे व्रतियों को चांद के दीदार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

खगोलीय और भौगोलिक गणनाओं के अनुसार, प्रदेश के सुदूर पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच चंद्रोदय के समय में लगभग 40 मिनट का बड़ा अंतर रहेगा।

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में चंद्रोदय का समय

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40 मिनट के अंतर का वैज्ञानिक और खगोलीय कारण

नेशनल अवॉर्डी विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के अनुसार-

पृथ्वी का घूर्णन: पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।

  • देशांतरीय विस्तार (Longitudinal Difference): मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। देशांतर रेखा के अनुसार जो जिले सुदूर पूर्व में स्थित हैं, वहां चंद्रमा क्षितिज (Horizon) पर सबसे पहले दिखाई देता है।

  • क्रमिक दृश्यता: जैसे-जैसे पृथ्वी घूमती जाती है, पश्चिम की ओर बसे जिलों में चंद्रमा क्रमशः बाद में नजर आता है। सिंगरौली से लेकर आलीराजपुर के बीच इसी देशांतरीय अंतर की वजह से चंद्रोदय में लगभग 40 मिनट की देरी दर्ज होती है।


बारिश और बादलों से बढ़ सकता है इंतजार

रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में चक्रवाती असर के चलते तेज बारिश का अनुमान है। वहीं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, सारणी में दिया गया समय क्षितिज पर उदित होने का है। यदि आपके क्षेत्र में ऊंची इमारतें, पहाड़ियां, कोहरा या बादल हुए तो आंखों से प्रत्यक्ष चांद देखने में तय समय से 10 से 15 मिनट का अतिरिक्त समय लग सकता है।

बादल छाए रहने पर कैसे दें अर्घ्य?

यदि चक्रवात और घने बादलों के कारण आपके शहर में चांद प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान प्रसारक और पंचांगीय नियमों के अनुसार, महिलाएं अपने संबंधित जिले के तय चंद्रोदय समय के बीत जाने के बाद पूर्व-उत्तर दिशा की ओर मुख करके चंद्रमा की उपस्थिति मानकर विधि-विधान से अर्घ्य दे सकती हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं।

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