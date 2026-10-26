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Karwa Chauth Moon Rise Timings: करवाचौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद, चेक करें city-wise List

Karwa Chauth Moon Rise Timings: करवा चौथ 29 अक्टूबर को है। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और दूसरे शहरों में चांद दिखने का अनुमानित समय, साथ ही चतुर्थी तिथि, पूजा का मुहूर्त, व्रत का समय और त्योहार के पारंपरिक रीति-रिवाज देखें।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 03:17:10 PM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 03:44:58 PM (IST)
Karwa Chauth Moon Rise Timings: करवाचौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद, चेक करें city-wise List
करवाचौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद, देखें लिस्‍ट।

HighLights

  1. पूरे भारत में चांद एक ही समय पर नहीं निकलता है।
  2. समय एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग होता है।
  3. यहां चंद्रोदय के अनुमानित समय, व्रत की जानकारी देखें।

Karwa Chauth Moon Rise Timings: करवा चौथ 2026 गुरुवार, 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें शादीशुदा औरतें पारंपरिक रूप से दिन भर का व्रत रखती हैं और रस्में पूरी करने से पहले चांद निकलने का इंतज़ार करती हैं। जैसे ही त्योहार की तैयारियां शुरू होती हैं, अपने शहर में चांद निकलने का अनुमानित समय जानने से आपको शाम की पूजा और चांद दिखने की रस्म की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

पूरे भारत में चांद एक ही समय पर नहीं निकलता है, इसलिए समय एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग होता है। नई दिल्ली में चांद रात 8:17 बजे और नोएडा में लगभग 8:16 बजे निकलने की उम्मीद है।

मुंबई में, चांद निकलने का अनुमानित समय रात 9 बजे है। यहां भारत के बड़े शहरों में करवा चौथ 2026 के लिए चांद निकलने का अनुमानित समय, पूजा मुहूर्त और व्रत की जानकारी दी गई है।

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करवा चौथ 2026: शहर के हिसाब से चांद निकलने का समय

नीचे दिए गए समय सिर्फ़ अंदाज़े के लिए हैं और लोकल पंचांग और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के आधार पर थोड़े अलग हो सकते हैं। सभी समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) में हैं।

शहर और चांद निकलने का अनुमानित समय

  • नई दिल्ली रात 8:17 बजे

  • नोएडा रात 8:16 बजे

  • गुरुग्राम रात 8:18 बजे

  • चंडीगढ़ रात 8:12 बजे

  • जयपुर रात 8:28 बजे

  • लखनऊ रात 8:06 बजे

  • कोलकाता शाम 7:47 बजे

  • पटना शाम 7:52 बजे

  • भोपाल रात 8:31 बजे

  • इंदौर रात 8:39 बजे

  • अहमदाबाद रात 8:52 बजे

  • मुंबई रात 9:00 बजे

  • पुणे रात 8:58 बजे

  • हैदराबाद रात 8:41 बजे

  • बेंगलुरु रात 8:55 बजे

  • चेन्नई रात 8:44 बजे

  • नागपुर रात 8:29 बजे

करवा चौथ 2026: तारीख और पूजा का मुहूर्त

करवा चौथ इस साल 29 अक्टूबर को है। यह त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जारी समय के अनुसार, चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 1:06 बजे शुरू होगी और उसी दिन रात 10:09 बजे खत्म होगी। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 बजे से शाम 6:56 बजे तक है, जबकि व्रत सुबह 6:31 बजे शुरू होगा। नई दिल्ली में चांद निकलने की उम्मीद रात 8:17 बजे है।


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करवा चौथ गुरुवार, 29 अक्टूबर, 2026

चतुर्थी तिथि सुबह 1:06 बजे, 29 अक्टूबर को शुरू होगी

चतुर्थी तिथि रात 10:09 बजे, 29 अक्टूबर को खत्म होगी

पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 बजे से शाम 6:56 बजे तक

व्रत सुबह 6:31 बजे शुरू होगा

शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग क्यों होता है?

  • आसमान में चांद की दिखने वाली जगह देखने वाले की जगह के हिसाब से बदलती रहती है।

  • लैटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड में अंतर का मतलब है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में लोग चांद को अलग-अलग समय पर उगते हुए देख सकते हैं।

  • उदाहरण के लिए, कोलकाता में चांद निकलने का अनुमानित समय शाम 7:47 बजे है, जो मुंबई के लिए रात 9 बजे के समय से काफी पहले है।

  • मौसम की स्थिति भी चांद के दिखने के समय पर असर डाल सकती है। बादल छाए रहने, धुंध, ऊंची इमारतों और क्षितिज के बाधित होने से चांद निकलने के बाद भी असली चांद दिखने में देरी हो सकती है।

  • इस वजह से, व्रत रखने वालों को लोकल पंचांग देखना चाहिए और सिर्फ एक नेशनल टाइमिंग पर निर्भर रहने के बजाय विज़िबिलिटी की स्थिति का ध्यान रखना चाहिए।

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चांद निकलने के बाद करवा चौथ की रस्में

चांद देखने की रस्म करवा चौथ का एक अहम हिस्सा है। महिलाएं पारंपरिक रूप से दीया, पानी से भरा करवा, फूल, मिठाई, कुमकुम और छलनी जैसी चीजों से पूजा की थाली तैयार करती हैं। शाम की पूजा परिवार की परंपराओं के अनुसार की जाती है, जिसके बाद चांद की पूजा की जाती है और अर्घ्य या पानी चढ़ाया जाता है।

कई घरों में, औरतें व्रत पूरा करने से पहले छलनी से चांद और फिर अपने पति को देखती हैं। अलग-अलग परिवारों और इलाकों के रीति-रिवाज अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन चांद देखने की रस्म इस व्रत का खास हिस्सा है। आस-पास चांद निकलने का अनुमानित समय पहले से पता करने से परिवारों को शाम की रस्मों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

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