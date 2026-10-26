Karwa Chauth Moon Rise Timings: करवाचौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद, चेक करें city-wise List

Karwa Chauth Moon Rise Timings: करवा चौथ 2026 गुरुवार, 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें शादीशुदा औरतें पारंपरिक रूप से दिन भर का व्रत रखती हैं और रस्में पूरी करने से पहले चांद निकलने का इंतज़ार करती हैं। जैसे ही त्योहार की तैयारियां शुरू होती हैं, अपने शहर में चांद निकलने का अनुमानित समय जानने से आपको शाम की पूजा और चांद दिखने की रस्म की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
पूरे भारत में चांद एक ही समय पर नहीं निकलता है, इसलिए समय एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग होता है। नई दिल्ली में चांद रात 8:17 बजे और नोएडा में लगभग 8:16 बजे निकलने की उम्मीद है।
मुंबई में, चांद निकलने का अनुमानित समय रात 9 बजे है। यहां भारत के बड़े शहरों में करवा चौथ 2026 के लिए चांद निकलने का अनुमानित समय, पूजा मुहूर्त और व्रत की जानकारी दी गई है।
नीचे दिए गए समय सिर्फ़ अंदाज़े के लिए हैं और लोकल पंचांग और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के आधार पर थोड़े अलग हो सकते हैं। सभी समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) में हैं।
करवा चौथ इस साल 29 अक्टूबर को है। यह त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जारी समय के अनुसार, चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 1:06 बजे शुरू होगी और उसी दिन रात 10:09 बजे खत्म होगी। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 बजे से शाम 6:56 बजे तक है, जबकि व्रत सुबह 6:31 बजे शुरू होगा। नई दिल्ली में चांद निकलने की उम्मीद रात 8:17 बजे है।
चतुर्थी तिथि सुबह 1:06 बजे, 29 अक्टूबर को शुरू होगी
चतुर्थी तिथि रात 10:09 बजे, 29 अक्टूबर को खत्म होगी
पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 बजे से शाम 6:56 बजे तक
व्रत सुबह 6:31 बजे शुरू होगा
चांद देखने की रस्म करवा चौथ का एक अहम हिस्सा है। महिलाएं पारंपरिक रूप से दीया, पानी से भरा करवा, फूल, मिठाई, कुमकुम और छलनी जैसी चीजों से पूजा की थाली तैयार करती हैं। शाम की पूजा परिवार की परंपराओं के अनुसार की जाती है, जिसके बाद चांद की पूजा की जाती है और अर्घ्य या पानी चढ़ाया जाता है।
कई घरों में, औरतें व्रत पूरा करने से पहले छलनी से चांद और फिर अपने पति को देखती हैं। अलग-अलग परिवारों और इलाकों के रीति-रिवाज अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन चांद देखने की रस्म इस व्रत का खास हिस्सा है। आस-पास चांद निकलने का अनुमानित समय पहले से पता करने से परिवारों को शाम की रस्मों की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।