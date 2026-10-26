Karwa Chauth Moon Rise Timings: करवाचौथ पर आपके शहर में कब निकलेगा चांद, चेक करें city-wise List

Karwa Chauth Moon Rise Timings: करवा चौथ 2026 गुरुवार, 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसमें शादीशुदा औरतें पारंपरिक रूप से दिन भर का व्रत रखती हैं और रस्में पूरी करने से पहले चांद निकलने का इंतज़ार करती हैं। जैसे ही त्योहार की तैयारियां शुरू होती हैं, अपने शहर में चांद निकलने का अनुमानित समय जानने से आपको शाम की पूजा और चांद दिखने की रस्म की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

पूरे भारत में चांद एक ही समय पर नहीं निकलता है, इसलिए समय एक शहर से दूसरे शहर में अलग-अलग होता है। नई दिल्ली में चांद रात 8:17 बजे और नोएडा में लगभग 8:16 बजे निकलने की उम्मीद है। मुंबई में, चांद निकलने का अनुमानित समय रात 9 बजे है। यहां भारत के बड़े शहरों में करवा चौथ 2026 के लिए चांद निकलने का अनुमानित समय, पूजा मुहूर्त और व्रत की जानकारी दी गई है। करवा चौथ 2026: शहर के हिसाब से चांद निकलने का समय नीचे दिए गए समय सिर्फ़ अंदाज़े के लिए हैं और लोकल पंचांग और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के आधार पर थोड़े अलग हो सकते हैं। सभी समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) में हैं। शहर और चांद निकलने का अनुमानित समय नई दिल्ली रात 8:17 बजे

नोएडा रात 8:16 बजे

गुरुग्राम रात 8:18 बजे

चंडीगढ़ रात 8:12 बजे

जयपुर रात 8:28 बजे

लखनऊ रात 8:06 बजे

कोलकाता शाम 7:47 बजे

पटना शाम 7:52 बजे

भोपाल रात 8:31 बजे

इंदौर रात 8:39 बजे

अहमदाबाद रात 8:52 बजे

मुंबई रात 9:00 बजे

पुणे रात 8:58 बजे

हैदराबाद रात 8:41 बजे

बेंगलुरु रात 8:55 बजे

चेन्नई रात 8:44 बजे

नागपुर रात 8:29 बजे करवा चौथ 2026: तारीख और पूजा का मुहूर्त करवा चौथ इस साल 29 अक्टूबर को है। यह त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। जारी समय के अनुसार, चतुर्थी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 1:06 बजे शुरू होगी और उसी दिन रात 10:09 बजे खत्म होगी। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 बजे से शाम 6:56 बजे तक है, जबकि व्रत सुबह 6:31 बजे शुरू होगा। नई दिल्ली में चांद निकलने की उम्मीद रात 8:17 बजे है।